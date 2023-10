Carlos Albarrán: “Es pronto para hablar de favoritos”

Llegar y besar el santo, como quien dice. Carlos Albarrán aterrizó en la ciudad califal el pasado verano después de consolidarse en la zaga del Algeciras y quería hacer lo propio en una parcela blanquiverde que confió en su potencial para ser el titular indiscutible del carril derecho. Aun así, el lateral diestro no ha defraudado al respetable y se ha vuelto a convertir en un fijo para Iván Ania que le ha consolidado en el once inicial. En su comparecencia ante los medios de comunicación, el futbolista catalán se ha mostrado “contento” por sumar tantos minutos en las primeras jornadas, pero, sobre todo, por “poder ayudar al equipo”, ya que en esto trabajan “todos los jugadores de la plantilla”.

De hecho, esta labor entra también el poder ver puerta, justo lo que hizo el pasado fin de semana ante el Recreativo Granada donde consiguió inaugurar su cuenta particular para dedicarle el gol a su hijo. “Ojala lo pueda hacer más veces”, ha añadido un Albarrán que tanto él como Iván Ania ya saben lo que es pisar el Nuevo Mirador. “Es verdad que es un sitio que conocemos bien. Es un campo complicado, de los que cuesta ganar y al final tienes que estar muy acertado y muy concentrado, sin cometer errores y haciendo las cosas muy bien. Ellos tiene un buen equipo y han empezado muy bien, estando ahí arriba. Va a ser un partido muy complicado”. Por otro lado, el recibimiento de la afición del Algeciras, una total incertidumbre. “La verdad es que no lo sé. Yo me sentí muy querido. Es un club al que siempre le voy a tener un cariño especial. En lo deportivo estuvimos abajo y nos salvamos en la ultima jornada. En lo personal estuve muy a gusto y el vestuario que teníamos era muy bueno. Me sentí muy querido”.

Asimismo, el lateral blanquiverde quiere, sobre todo, mantener la buena dinámica que ha traído consigo las dos últimas victorias consecutivas. “Es un campo que ganar te puede dar mucha confianza. Es un campo complicado y ganar ahí te da confianza, además de mantener las buenas sensaciones. Vamos a ir a por los tres puntos”. Y es que el rival de este fin de semana será más que complicado, con una buena plantilla, aunque para ganarse la etiqueta de candidato a play off sigue siendo “pronto”. “En esta categoría, cada partido es complicado y diferente. Tenemos que hacer durante la semana preparar el partido, tener claro lo que tenemos que hacer y plasmarlo en el campo”.

Mientras tanto, Carlos Albarrán ha destacado la gran relación que tiene actualmente con su compañero de banda: Cristian Carracedo. “La verdad que la manera que tenemos de jugar nosotros tratamos de salir mucho por banda. Fuera del campo también me llevo bien y dentro estamos ayudando al equipo, que es lo que importa”, ha aseverado un jugador catalán que sabe que para vencer en Algeciras su equipo deberá estar “concentrado los 90 minutos”, ya que es un campo donde “la afición aprieta” y habrá que “saber sufrir como en Alcoy”, explotando una de las mejores virtudes del Córdoba CF en este inicio de temporada como es el balón parado. “Es una manera de ponerte por delante y conseguir goles. Cuando los partidos son igualados, pues a balón parado te puede ayudar. Estamos metiendo goles a balón parado y ojalá lo podamos seguir haciendo”, ha culminado.