El Arcángel, protagonista en todo el fútbol español

Una afluencia de público que es muy difícil de ver en toda clase de categorías y, de hecho, varios clubes de Primera División desearían con todas sus fuerzas que fuera esa su asistencia durante la totalidad de la temporada. El Córdoba CF tiene la gran suerte de tener un magnífico activo a sus espaldas que le ayuda y es un arma infalible cuando lo deportivo no está yendo del todo bien sobre el césped. Autobús, coche, avión, barco... todo lo posible para no dejar al primer equipo blanquiverde, pero es que esta afición cordobesista no abandona a los suyos en el reino, en El Arcángel. Esta vez, la hinchada califa ha vuelto a demostrar el porqué es una referente dentro del panorama nacional y ha logrado la mejor asistencia del pasado fin de semana, contando, incluso, con entidades de Segunda División.

En efecto. La pasión por el Córdoba CF mueve montañas y los buenos resultados que se están cosechando a nivel deportivo han hecho que esos aficionados despegados a la actualidad del club blanquiverde por los problemas ocurridos en un pasado reciente hayan vuelto a disfrutar de su equipo en El Arcángel. Esto ha provocado que la tendencia sea positiva y la entidad califa ha gozado de una asistencia media de unos 10.000 espectadores en los seis encuentros disputados en el recinto ribereño hasta el pasado fin de semana, aunque lo vivido durante esta jornada superó todas las expectativas posible ante uno de los rivales más directos del equipo dirigido por Germán Crespo.

Y es que el duelo traía consigo unos nervios frenéticos tanto para los jugadores como para la afición de ambos planteles. El Córdoba CF recibía al Linares Deportivo, o lo que es lo mismo, primero contra segundo clasificado del Grupo I de Primera RFEF en busca de conseguir el liderato de manera más consolidada. Por ello, la hinchada cordobesista y minera -esta última en menor medida, claro está- agolparon las gradas de El Arcángel y la asistencia finalmente alcanzó los 18.250 espectadores, una cifra que, tras la disputa de la jornada en todo el fútbol español, fue la más grande, superando a clubes de la misma categoría como Deportivo de La Coruña, pero también a entidades que actualmente compiten en Segunda División y tienen una historia contrastada en este deporte a nivel nacional como es el caso del Sporting de Gijón o Real Zaragoza.

El ambiente fue inmejorable, pero, ¿cómo se vive desde el terreno de juego? Tras una crucial victoria, el cordobés Antonio Casas compareció ante los medios de comunicación y explicó que la plantilla blanquiverde se tuvo que poner “las pilas” porque habían “18.000 personas en las gradas”. “El aficionado cordobesista que haya venido al reino no se esperaba menos de lo sucedido”, apuntó un rambleño que recordó el momento que vivió cuando salió al terreno de juego. “Cuando tanta gente corea tu nombre hace que el vello se ponga de punta. Al final, el ser cordobés, cordobesista, jugar en el reino y que el reino te apoye de esta manera... la verdad es que es un privilegio”.

Sin embargo, El Arcángel quedará como un mero espectador en los próximos tres encuentros que el Córdoba CF disputará en el curso regular. El calendario de los chicos dirigidos por Germán Crespo no será nada fácil, ya que, primeramente, la escuadra blanquiverde tendrá que viajar hasta territorio extremeño para verse las caras con el CD Badajoz en el Nuevo Vivero, antes de recorrerse toda España y visitar Riazor para medirse al Deportivo de La Coruña. Después de estos complicados duelos, la entidad califa volverá al feudo ribereño en la primera jornada intersemanal del curso y se enfrentará al Pontevedra.