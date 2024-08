Ander Yoldi: “Me considero un jugador asociativo y con mucho gol”

Ander Yoldi ya es blanquiverde y ya conoce El Arcángel. El flamante extremo califal, cedido por CA Osasuna, ya ha sido presentado en la sala de prensa del coliseo cordobés ante los medios presentes, acompañado tanto del CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, como por el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito. Monterrubio ha agradecido tanto al jugador como a Osasuna por aceptar la propuesta, y le ha dado la bienvenida a la ciudad, remarcando que cuenta “con todas las características” para que el atacante pueda crecer.

Así, Juanito ha sido el encargado de presentar al jugador y de hacer una breve descripción de sus características, recordando que llega en calidad de cedido pero con una opción de compra para el Córdoba CF, que “ojalá podamos ejercer” porque supondrá que ha realizado un gran trabajo. “Es un jugador que seguíamos desde hace mucho tiempo, desde Segunda RFEF, y que ha ido evolucionando con una gran mejoría”, ha explicado el director deportivo, enfatizando que “su posición más adecuada es la banda izquierda”, pero que también ha jugado “de segunda punta, mediapunta, por la otra banda e incluso en punta”.

Remarcando sus bondades, Juanito lo ha descrito como un jugador con “mucho gol”, pero la intención del Córdoba CF es aprovechar “todas sus virtudes en ataque”, siendo un jugador “muy versátil” que, cuando se le presentó la oportunidad a los blanquiverdes, no dudaron en intentar hacerse con sus servicios.

Yoldi: “La recepción ha sido increíblemente buena”

Finalmente, le ha llegado el turno de palabra a Ander Yoldi, que ha explicado que esta era su primera experiencia fuera de casa, pero que está “muy contento de que sea aquí, en Córdoba”, más aún cuando ha visto que su llegada a la ciudad y al equipo ha sido “increíblemente buena, han mostrado mucho interés y tenía muchas ganas de estar aquí”, por lo que ha subrayado que está “encantado”, y que lleva “unos días” con el equipo, y no puede “estar mejor”, por lo que tiene “muchas ganas de jugar ya en El Arcángel”.

Por su parte, el extremo también ha reconocido que observó la despedida que le brindaron los aficionados de CA Osasuna, donde muchos de ellos no entendían su marcha. “Estoy encantado porque eso habla bien de mí. ”Es cierto que empecé la pretemporada con Osasuna intentando buscar un hueco en el primer equipo“, ha explicado el pamplonés, pero que ”más adelante me comentaron este interés del Córdoba, creímos que era la mejor opción, y no puedo estar más feliz“.

Por último, Ander Yoldi también se ha definido a sí mismo, remarcado que desde que llegó a Osasuna se ha acostumbrado a jugar de extremo izquierdo, pero que no se considera como tal, ya que le gusta “más jugar por dentro y pisar área”, ya que cree que es “un jugador con mucho gol”. Además, ha subrayado su “buena conducción en transiciones, buena visión para conectar con delanteros”, además de culminar definiéndose como “un chico asociativo”.

Con todo ello, debutará en el fútbol profesional y en Segunda División de la mano del Córdoba CF. Una alianza por la que Yoldi se ha mostrado agradecido, ya que considera que ha “tenido la suerte de que el Córdoba me haya dado la oportunidad de debutar en el fútbol profesional”, y ha reincidido en que tiene “muchas ganas”, en que está “muy ilusionado”, y en que buscará “demostrar que el interés mostrado por el club es bueno”.