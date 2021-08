Álex Bernal: "Llego a uno de los mejores clubes de mi carrera"

Suceden las presentaciones. Tras los dos primeros test de pretemporada, el Córdoba CF sigue haciendo que sus últimas incorporaciones en esta ventana de fichajes posen con su nueva vestimenta ante la prensa en El Arcángel. Esta vez le ha tocado a un Álex Bernal que aterriza en la capital andaluza para reforzar el centro del campo blanquiverde, posición con una alta competencia, ya que el sevillano deberá medirse ante Javi Flores, Toni Arranz, Viedma, De las Cuevas e incluso Abreu para apenas dos puestos en el once titular. Aun así, este futbolista ha sido elegido por la dirección deportiva gracias a su experiencia en equipos punteros de Segunda División B, además de haber podido debutar en la segunda categoría del fútbol español. Gracias a esto, el ex del Marbella FC ha admitido que la filosofía del técnico Germán Crespo le viene muy bien a su juego.

Aunque como viene siendo habitual, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha descrito primeramente al jugador sevillano y admite que esta incorporación significa un salto de calidad en esta posición. "Puede jugar en las tres posiciones del mediocampo. Cuando se nos presentó la oportunidad tras la marcha de Traoré, lo hicimos porque nos reforzaba el puesto según como juega Germán. Personalmente creo que ganamos con el cambio. Dentro del campo se lo gana todo con humildad y trabajo. Es un jugador que lo da todo por su club y es muy querido en el Marbella a pesar de la última temporada". Por su parte, Bernal se ha definido también, aunque es cauto a la hora de ganarse un sitio en el once inicial. "Soy un futbolista que le gusta el trato del balón. Soy trabajador, humilde y que en el día a día lo doy todo, aunque ya estoy a la espera de que el entrenador decida ponerme", afirma.

Mientras tanto, el jugador se ha formado en las categorías inferiores del Real Betis, aunque piensa que esta incorporación es una de las más importantes de su trayectoria. "Estuve once años en la cantera del Betis y mi primera salida fue a Miranda del Ebro. Crecí como persona y futbolista en todos los sitios donde he estado. Llego a uno de los mejores clubes de mi carrera a pesar de la categoría en la que está", apunta un Bernal que está trabajando para amoldarse a lo que Germán Crespo requiere y admite que no pudo estar en el encuentro ante el Marbella por un contratiempo en una sesión de trabajo. "Estamos asimilando conceptos y salida de balón. He alternado posiciones y al final es eso, es un entrenador al que le gusta tener el balón y robar en campo contrario". "Tenía ganas de jugar en este estadio y más ante tu anterior equipo, pero recibí un golpe en el último entrenamiento y por precaución decidí no forzar la situación", culmina.