Alberto Aguilar y su "hoy por ti, mañana por mí"

Un gesto que da para pensar. Cuando cayó a la cuarta categoría del fútbol español, todo el mundo estuvo de acuerdo en que el Córdoba había fracasado totalmente en cuanto a objetivos deportivos se refiere. Aun así, hay otro sector de la hinchada que cree que le podría venir bien a la nueva propiedad darse cuenta de los entresijos de este deporte a nivel nacional, ya que, a veces, es necesario dar un paso hacia atrás para dar dos adelante. Por ello, la entidad blanquiverde encaraba esta nueva temporada en Segunda RFEF con la máxima ilusión posible, aunque también con la meta de ascender por la vía rápida e intentar acceder a la Copa del Rey. Sin embargo, esta posibilidad cada vez ha sido más real y los chicos dirigidos por Germán Crespo están a un solo paso de conseguir una plaza en el torneo copero, aunque la acumulación de partidos ha sido un lastre en un tiempo pasado.

Gracias a esta sucesión de encuentros, la entidad blanquiverde pidió al Antequera adelantar la contienda con motivo de la séptima jornada de la Segunda RFEF disputada en El Arcángel, a priori, durante la mañana del domingo. Sin embargo, el Córdoba apenas tenía dos días de descanso antes de enfrenarse al Xerez CD en los cuartos de final de la Copa RFEF y, por ello, le pidió al conjunto antequerano jugar el sábado por la tarde. Todo esto parecía una auténtica quimera, pero de la directiva malagueña surgió la figura de un exblanquiverde que se ofreció como mediador para solucionar esta problemática. El exjugador cordobés Alberto Aguilar, ahora director deportivo del Antequera, habló con el presidente Ángel Luis González y finalmente accedió a que la contienda se disputase un día antes.

La relación entre Alberto Aguilar y el Córdoba es conocida. El actual dirigente del Antequera tiene pasado blanquiverde y sabe lo que significa el club para la ciudad califal. Tanto es así que Aguilar vistió la elástica andaluza en las temporadas 2010-11, 2011-12 y 2012-13, yéndose al Ponferradina un año antes de que el cuadro cordobés ascendiese a Primera División. Aun así, el natural de Benamejí ha pasado por todos los estamentos del fútbol hasta llegar a un conjunto antequerano donde disputó una serie de minutos durante la pasada temporada, aunque finalmente se retiró, ocupando el puesto de director deportivo que actualmente ejerce a la perfección, ya que ha confeccionado un equipo que está peleando por la zona cabecera del Grupo IV sin importar su condición de recién ascendido.

Por otro lado, la intrahistoria de todo lo ocurrido con este cambio horario fue más plácida y sencilla de lo que pueda parecer. Tanto fue así que el propio Alberto Aguilar atendió al periodista Toni Cruz en la Cadena COPE y explicó cómo fue el proceso para que el encuentro pasase de la mañana del domingo a la tarde del sábado. "Me habló el delegado Julio Cruz para decirme que estas eran las circunstancias y que si podía ser. Yo directamente llamé al presidente y le dije que para nosotros tampoco nos suponía un problema jugar el sábado. A mí personalmente los ambientes que se crean en El Arcángel el sábado por la tarde son mejores que el domingo por la mañana. El presidente me dijo que iba a ir más gente del Córdoba, pero yo le respondí que nosotros no competimos contra ellos sino que tenemos que disfrutar del partido. Cuanta más gente del Córdoba haya, mejor para todos. A nosotros no nos suponía un problema y el Córdoba tiene partidos la próxima semana. Entonces, hoy por ti, mañana por mí como se suele decir", culminó.