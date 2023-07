Adilson: “Yo vengo para ayudar al Córdoba CF”

Una nueva presentación, aunque no la última. Esta vez, la sala de prensa de El Arcángel abrió sus puertas para que un jugador contrastado en Primera RFEF pose con los colores de un Córdoba CF que consiguió atar a este profesional en el pasado mercado invernal, pero que las últimas circunstancias hicieron que entraran dudas en cuanto a su incorporación final. Adilson ha llegado a la institución califal procedente de un CD Badajoz que le renovó de manera automática al sumar una serie de minutos y su firma por la entidad cordobesa estaba más que complicada, aunque, finalmente, el extremo vestirá la elástica cordobesista después de acogerse a una cláusula liberatoria en caso de ascenso. En sus primeras palabras como blanquiverde, el extremo luso ha explicado que ha seguido mucho a este equipo desde que llegó a España.

Primeramente, Juan Gutiérrez Juanito, en calidad de director deportivo, ha explicado que el objetivo del Córdoba CF era incorporar a Adilson temporadas atrás y que ha costado “trabajo que estuviera aquí”. “Se dio una situación contractual de que amplió por partidos, pero al descender se ha convertido en jugador de Córdoba CF”. De hecho y siguiendo esta línea, el dirigente blanquiverde ha destacado la actitud del jugador luso en su último encuentro con el CD Badajoz, curiosamente ante la escuadra cordobesa. “Nos marcó en su partido con el Badajoz. Aunque nosotros no nos jugáramos nada, el jugador demostró su calidad y estamos muy contentos de que estuviese aquí. Esa actitud que mostró en El Arcángel es digna de alabar”. Por último, Juanito ha adelantado que Alberto Jiménez sigue siendo una posibilidad para el centro de la zaga califal. “Nosotros estamos abierto a muchas posibilidades. Alberto es un gran jugador. Después de tanto tiempo estar parado, nos convenció de que puede ser un jugador importante. Ahora mismo estamos barajando varias opciones y no te puedo decir nada más”.

En lo que ya respecta a la presentación del extremo luso, Adilson se ha mostrado muy contento por estar en un equipo al que siempre ha “seguido”, ya que le gusta “bastante” desde que llegó a España. “El club ya lo conocía porque ya he jugado aquí tres años. Córdoba hace mucha calor. Estaba acostumbrado de Badajoz pero hace mucha calor. Estoy muy a gusto”. Por otro lado, el ex del CD Badajoz ha recalcado la gran competencia que se está viviendo actualmente en el vestuario blanquiverde. “Todos los jugadores quieren empezar titulares, pero decidirá el mister. Yo vengo para ayudar al equipo y ayudar al máximo de lo que pueda, ya sea que me toque jugar o tenga que esperar”.

Mientras tanto, el jugador portugués también ha recordado su último encuentro con el club pacense en El Arcángel y, además, ha subrayado el gran ambiente que hay en estos primeros días de pretemporada. “El último partido aquí pues pensaba más en el día, que era mantener al Badajoz en la Liga. El tema del Córdoba pues al descender del Badajoz he tenido la oportunidad de firmar. Si no hubiera descendido el Badajoz, tenía un contrato allí y a lo mejor me hubiera quedado”. “Hay muchas caras nuevas, nos estamos conociendo poco a poco. Hay buena dinámica y esperamos que esta temporada lo hagamos lo mejor posible para conseguir el objetivo”, ha culminado.