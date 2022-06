La selección andaluza sub 18 se cuelga la plata en Valladolid

Un nuevo éxito autonómico, pero esta vez cono la colaboración de dos clubes cordobeses que, con el paso del tiempo, se están asentando en la élite gracias al buen trabajo realizado desde la cantera. Y es que la selección andaluza consiguió el segundo puesto final en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas sub 18 que se celebraba en Valladolid. Los 249 puntos conseguidos únicamente fueron superados por los conseguidos por Cataluña, mientras que Valencia ocupó la tercera posición del podio. Además, en esta expedición autonómica han estado integradas tanto Cristina López, del Pozoblanco Ginés, como Yumara Fernández, del Surco Lucena.

Primeramente, Andalucía ha logrado un hito al alcance de muy pocos combinados sub 18. La selección autonómica pudo alcanzar el segundo puesto en la clasificación general tras conseguir 249 puntos, destacando sobre todo en el apartado femenino con varios podios en las distintas pruebas realizadas. Aun así, la gran actuación del combinado andaluz no sirvió para asaltar el primer puesto ocupado por una Cataluña que aseguró la victoria merced a sus 285 puntos. Por su parte, la Comunidad Valenciana luchó hasta el último momento por subir hasta el segundo escalón del podio, aunque finalmente no fue así, quedándose a tan solo cuatro puntos de Andalucía.

Mientras tanto, tanto el Pozoblanco Ginés como el Surco Lucena estuvieron bien representados en este Campeonato de España de Federaciones Autonómicas sub 18. En primera instancia y proveniente del conjunto pozoalbense, Cristina López logró una buena actuación en pértiga, consiguiendo un digno cuarto puesto y a tan solo 20 centímetros del primer lugar, mientras que la representante del club lucentino, Yumara Fernández, alcanzó el segundo lugar en la prueba de 4x400 metros completando el equipo andaluz formado por Ana Prieto, Adam Ferchakh y Javier Rojas.