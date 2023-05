La portería, cerrada: el Ángel Ximénez renueva a Álvaro de Hita

La experiencia es un grado, pero lo cierto es que, si no mantienes un nivel mínimo, pues lo normal es que no puedas continuar en ningún equipo de la élite de cualquier deporte. Aun así, si, además de tener una gran trayectoria en este tipo de divisiones, igualas el ritmo de la mayoría de tus competidores, pues te ganas la renovación a pulso, como le ha sucedido a este protagonista. Y es que el Ángel Ximénez de Puente Genil ha anunciado que Álvaro de Hita volverá a formar parte del plantel dirigido por Paco Bustos y completará la terna de guardametas después de la llegada de Fradj Ben Tekaya procedente del REBI BM Cuenca.

Diez años cumplirá un Álvaro de Hita que llegó a territorio pontano el verano de 2014, cuando el Ángel Ximénez de Puente Genil iba a afrontar su segunda temporada en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Desde entonces, el guardameta se puso el mono de trabajo y ha cosechado, hasta el momento, nueve temporadas donde ha cumplido más de 400 partidos, una capitanía compartida con José Cuenca y un sinfín de reconocimientos. De hecho, esta tendencia de trabajo le ha valido para ser uno de los porteros referentes de toda la Liga ASOBAL a sus 46 años.

Una vez firmada su continuidad, Álvaro de Hita atendió a los medios de comunicación oficiales del club pontano para mostrar su felicidad en el club de su “vida”. “Es el club que me ha dado un nombre entre los porteros de ASOBAL, en el que he conocido mucha gente y es un club en el que incluso mi hija ha crecido. Puente Genil es un pueblo maravilloso, que acoge a todo el mundo muy bien y a mí y a mi familia evidentemente nos hace sentir que somos unos más. Yo me considero un pontanés más, todo el mundo me lo dice y es la verdad. Estoy feliz de poder seguir aportando un poquito más al club y feliz de continuar jugando para el Ángel Ximénez que es un auténtico lujo”, ha culminado.