Córdoba, sede de la fase de ascenso a Primera Nacional

Un ascenso siempre es especial y más aún con la historia que tiene el club en cuestión, pero si a eso se le suma la posibilidad de consumarlo en su propio pabellón se convierte en una experiencia única, aunque repetible en este caso. El Cordoplas Balonmano La Salle será el anfitrión del play off de ascenso a Primera Nacional de balonmano donde el cuadro cordobés se medirá al Dental Clinic Ciudad Villafranca, Asociación Abaranera y Madrid Base Villaverde por dos sitios en la tercera máxima categoría de este deporte a nivel nacional. De hecho, este evento ha sido presentado con la presencia de Manuel Torrejimeno, presidente del Imdeco.

Por su parte, el camino hasta esta promoción no ha sido del todo fácil. El Cordoplas Balonmano La Salle terminó la temporada regular como primer clasificado del Grupo A, aventajando en cinco puntos al BM Aguilar Proceran después de vencer en trece de los 16 partidos disputados. Gracias a esta posición, el cuadro cordobés pasó a una segunda fase donde tuvo que vencer, por la mínima eso sí, al Domca BM Vega de Granada, accediendo así a una final four agónica. El conjunto de La Salle doblegó, en primera instancia, al BM Aguilar Proceran y, por la mínima, al Agrinova BM Roquetas, ganándose una plaza en el play off para ascender a Primera Nacional.

Esta promoción se disputará este mismo fin de semana en Córdoba. El Cordoplas Balonmano La Salle se medirá al Dental Clinic Ciudad Villafranca, Asociación Abaranera y Madrid Base Villaverde en su propio pabellón en un play off que decidirá qué dos equipos estarán presentes el próximo curso en Primera Nacional. Por ello, el cuadro dirigido por Pepe Córdoba intentará conseguir su segundo ascenso como local tras el logrado durante el año 2015. Una experiencia única, pero que se puede repetir en el presente.