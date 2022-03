El Ángel Ximénez y Mihajlo Mitic separarán sus caminos a final de curso

Punto final a la etapa de Mihajlo Mitic en el Ángel Ximénez de Puente Genil. El club cordobés ha confirmado a través de un comunicado que el lateral derecho serbio se desvinculará del equipo tras dos cursos vistiendo la elástica pontana, la cual porta desde su llegada a la localidad en el verano de 2020 tras su paso por Frigoríficos Morrazo BM Cangas.

Desde la entidad se quiere agradecer a Mitic su “trabajo y dedicación” y se espera que “durante estos meses restantes siga ayudándonos en nuestra lucha por alcanzar nuestro décimo año en la máxima categoría, la Liga Sacyr ASOBAL”. Asimismo, el club le desea también “toda la suerte en su próximo destino y, tal y como nos dice él mismo, que esta despedida no sea un adiós sino un hasta pronto”.

El propio jugador ha recalcado que “ha sido un orgullo llevar esta camiseta estos dos años y un placer compartir la pista con todos los chavales, con el cuerpo técnico”, ya que “Puente Genil tiene un lugar muy especial y que pase lo que pase, voy a rendir al 100% y voy a darlo todo al 100% igual que estos dos años y espero que podamos cumplir nuestro objetivo y conseguir los mejores resultados posibles”. Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento para toda la gente “por todo el apoyo que he tenido aquí, tanto fuera como dentro de la pista y ojalá algún día pueda volver aquí, porque me siento muy feliz y muy orgulloso por este tiempo que he pasado aquí”.