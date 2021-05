El Adesal, en busca de la imbatibilidad

El Adesal tiene muy clara su hoja de ruta para salvarse. Sus cuentas son sencillas: debe ganar los tres partidos que le quedan de la segunda fase y esperar un desliz del Morvedre, que podría ser, por ejemplo, en la cita que tiene este sábado ante el Zuazo. Ésas son las cábalas. Otra cosa es que las cordobesas, para ganar el partido que mañana tienen en Lanzarote ante el Puerto del Carmen (20:00, hora peninsular), deben encontrarse a sí mismas, algo que se dejó atrás en la contienda ante el San José Obrero. Entonces, estaban fuera del descenso, pero hoy, tras encadenar dos tropiezos, se ven sin margen de error.

Por su parte, el Puerto del Carmen, matemáticamente descendido, da la sensación de haberse liberado de la presión y en los últimos encuentros ha exhibido un mejor juego. La semana pasada puso en serios aprietos al Salud y en su última comparecencia como local llevó al límite al Morvedre para llevarse los dos puntos. Sin duda, una advertencia muy seria que debería poner en alerta a las jugadoras entrenadas por Rafael Moreno ante un rival que busca inaugurar su casillero de puntos en la Liga Guerreras Iberdrola.

Aun así, éstas saben cuál es la fórmula para derrotar al Puerto del Carmen. Y es que en La Fuensanta brindaron su victoria más espectacular del curso e histórica en la máxima categoría, aunque para ello deben reencontrarse.

Porque se podría decir que el Adesal lleva con el papel de náufrago a Lanzarote, pero que si sigue su hoja de ruta puede convertirse en su isla “bonita”, ya que tendría en la última jornada un partido decisivo ante el San José Obrero. Pero el 29 de mayo es un largo plazo que no existirá si no gana mañana, si no encuentra la “hora buena”, como se dice en Canarias.