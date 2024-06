El Coto Córdoba no quiere perder acento cordobés: Lucas Muñoz y Gonzalo Orozco, objetivos a renovar

Paso a paso. El Coto Córdoba CB quiere edificar un proyecto sólido que sirva para consolidarse en la Segunda FEB (nueva denomiación de la LEB Plata), categoría que afrontará a partir de la próxima campaña tras el meritorio ascenso conseguido y que devuelve a la ciudad al panorama profesional del baloncesto masculino español. La idea no es solo llegar, sino mantenerse y seguir creciendo, algo que no ocurre en Córdoba desde hace muchos años. En este sentido, la entidad blanquiverde tiene ambición, pero no quiere perder los pies del suelo y es por ello que tratará de ir avanzando progresivamente. La primera idea era sellar el banquillo, donde ya se confirmó la continuidad de Alfredo Gálvez como preparador del equipo para el curso 2024-25, quien estará de nuevo acompañado en el cuerpo técnico por Nacho Pastor.

Era la primera pieza del proyecto, que ahora deberá ir conformando el puzle desde la plantilla, donde la dirección deportiva tiene un duro trabajo por delante, puesto que no hay ningún jugador con contrato en vigor para la siguiente campaña. Con todo, según ha podido saber Cordópolis, la idea de la entidad es que no se pierda el acento cordobés, por lo que hay dos piezas que continuarán vistiendo la blanquiverde el próximo curso. Y es que, tal y como reconoció el propio técnico en un clínic que impartió este fin de semana en el Colegio Cervantes, el objetivo es que Lucas Muñoz y Gonzalo Orozco sigan conformando la pareja de bases del equipo para esta nueva andadura.

Ambos han sido dos de los jugadores más importantes del equipo en EBA, llevando las manijas en pista, aunque con estilos totalmente diferentes. El rambleño es un director de juego muy controlador y capaz de llevar el tiempo de partido. Sin duda, una excelente prolongación de la idea de Alfredo Gálvez en pista, siendo capaz de aportar ofensivamente desde el perímetro y con un efectivo lanzamiento de dos en parada y suspesión. Por su parte, Orozco fue reconvertido a esa posición por el propio entrenador, y ha logrado sacar numerosas ventajas tanto en defensa como en ataque gracias a su envergadura, una poco usual para un base, que se une a su excelente control del balón. Un jugador diferencial en transiciones.

Por tanto, los dos cordobeses podrían convertirse en las dos primeras renovaciones del equipo. Son del gusto de Gálvez y éste, como admitió, quiere contar con ellos para el próximo curso. Eso sí, hay que matizar que, pese a la continuidad de ambos, tampoco se descartaría que se fiche a otro base, con la idea de que Orozco pueda igualmente alternar esa posición con la de escolta.

Finalmente, el resto de piezas están todavía en duda y en plenas negociaciones, ya que no hay duda que el equipo deberá reforzarse notablemente para competir en Segunda FEB. Jugadores como Fernando Bello, Maxi Andreatta o el propio Antonio Bioque han tenido la confianza del técnico y no se descartaría su continuidad. Por su parte, mucha más incertidumbre hay en el caso de CJ Williamson, estrella del equipo este año y que se ha identificado plenamente con la afición. Sin embargo, el propio Gálvez admitió en Diario Córdoba que “es un jugador que creo no podremos retener el año que viene porque va a tener un salario alto”.