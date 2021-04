Isabel Latorre, nueva directora de juego para el Dobuss

El Dobuss Córdoba Basket ha incorporado una jugadora más a su plantilla para reforzar su línea exterior. La nueva componente de la plantilla es la base Isabel Latorre, murciana de 25 años y 1.70, quien aterriza en la entidad califa tras subir a la Liga Femenina con el Leganés. La nueva incorporación ya estará a las órdenes del técnico, Miguel Ángel Luque, de cara al partido del próximo domingo en la cancha del GMASB. Latorre ha llegado al club para cubrir la baja de la escolta cordobesa Lydia Muñoz, que va a dejar el equipo por motivos personales. El acto de presentación, celebrado en Milar Chinales, ha contado con la asistencia del presidente del club, Sebastián del Rey.

Latorre viene de promediar 6.1 puntos, 3.8 asistencias y 10.1 de valoración en 29,2 minutos con el cuadro madrileño. Además, fue la jugadora más destacada del partido de promoción a la máxima categoría, en el que ganó su equipo al Barcelona por 78-69, acreditando unos números de 11 puntos y 8 asistencias. Una jugadora con amplia experiencia en la Liga Femenina 2, pues ya la disputó con el Jairis Murcia (2014-16) y el Almería (2017-2020). Con el conjunto andaluz disputó otro partido por subir a la Liga Femenina en la 2018-19.

Miguel Ángel Luque opina sobre su nueva jugadora que “cuenta con una gran experiencia, pues ha competido los últimos años en la Liga 2”. La define, además,como una base “con una gran visión de juego, alta y con muy buen tiro de tres”.

Por su parte, Latorre afirma que "cualquier club que tiene el deseo de subir a una categoría superior es un equipo en el que a cualquier jugadora le gustaría estar", por lo que espera "que con el Dobuss se pueda hacer realidad ese objetivo". Sobre el reto del ascenso destaca que "en una fase, más que como juega un equipo, lo que importa es lo unido que está, es decir, lo enchufadas que están en ese momento. En una fase, lo que importa, además del talento de cada jugadora, es lo juntas que estén ellas", definiéndose a su vez como "una jugadora bastante peleona dentro del campo, que no me gusta perder. Hasta el último segundo en el que se acaba el partido, lo dejo todo, por lo que espero que todas me acompañen en eso. Quiero que todas seamos peleonas los 40 minutos, como a mí me gusta ser".