José Carlos Gómez y su solidario 'sinplasticzamos'

Vuelve un profesional que, a pesar de no ser el atleta más reconocible en todo el territorio cordobés, CORDÓPOLIS le da su propio espacio en busca de una mayor concienciación del medioambiente. Por ello, José Carlos Gómez realizará su tercera edición de su particular sinplasticzamos donde un grupo de ultrafondistas recorrerán, por turnos eso sí, un total de 1.200 kilómetros con el objetivo de salvar los litorales andaluz, gibraltareño y murciano, alcanzando una media de 150 kilómetros cada corredor en modo non stop. Este evento se realizará durante los días 22 y 23 de octubre y también contará con actividades de concienciación como limpieza de playas, ribera de ríos o fondos marinos, además de charlas divulgativas enfocadas a niños. Asimismo, Castro del Río será el centro neurálgico de tareas, ya que alumnos escolares y miembros de clubes deportivos de la localidad cordobesa estarán 24 horas seguidas haciendo deporte y limpiando el Camino de Santiago y la Cueva del Gato.

Recapitulando sobre la actividad sinplasticzamos y como CORDÓPOLIS siempre le ha dado su propio espacio en este periódico es necesario volver explicar que se trata de una iniciativa llevada a cabo por la empresa malagueña Reciclados Jurado y que alcanza su tercera edición después de la celebrada durante el mes de septiembre de 2020. En la primera ya participó el atleta de Castro del Río, como el único que lo hizo en la Costa del Sol por cierto. La cita va a reunir a un grupo de ultrafondistas, dentro del que se encuentra precisamente el cordobés, que va a recorrer, en efecto, toda la costa de Andalucía, Gibraltar y Murcia. Son más de 1.200 kilómetros los que se van a completar entre todos los participantes de una carrera individual que además va a contar con actividades de concienciación como limpieza de playas, visionado de vídeos o charlas divulgativas. Así, el objetivo único y esencial de la campaña es que al fin exista una consecución de comportamientos respetuosos con el medio ambiente. Y el deporte, en este caso el atletismo, es una magnífica vía para lograrlo.

Todos los años vuelve esta iniciativa, aunque con cambios con respecto al pasado. El recorrido sobre todo el litoral andaluz, gibraltareño y murciano y las distintas conferencias que se realicen no serán solo las actividades deportivas enmarcadas dentro de sinplasticzamos, debido a que alumnos de primaria y clubes deportivos de Castro del Río estarán 24 horas seguidas haciendo deporte en dicha localidad cordobesa y, fuera de ella, harán y limpiarán la Cueva del Gato y parte del Camino de Santiago. Paralelamente a estos retos deportivos, se ofrecerán unas jornadas medioambientales y, este año, además de las ya mencionadas limpiezas de playas y charlas divulgativas, se realizará un mantenimiento de fondos marinos en algunos enclaves de la costa andaluza y mejorar el estado de riberas de ríos. Otra novedad de este año es que además de limpiar y reciclar, se va a intentar contaminar lo menos posible durante el reto deportivo. Esto será posible gracias a la colaboración especial de Peugeot Estepona que va a poner a disposición de los equipos de apoyo coches eléctricos que respetan el entorno y no desprenden ninguna emisión de CO2.