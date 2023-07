Zenet, Ana Vidovic y José Antonio Rodríguez, este miércoles en el Festival de la Guitarra

El Festival de la Guitarra de Córdoba acoge este miércoles a los artistas Zenet, Ana Vidovic y José Antonio Rodríguez, éste último con el concierto El guitarrista azul en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, a la vez que concluyen las Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra dedicadas a Fernando Sor.

Zenet presenta en el Festival de la Guitarra de Córdoba su nuevo trabajo, La Estación del Momento, un espacio musical donde sin dejar de ser el mismo, fusiona electrónica, Jazz y R&B. En este concierto en el Gran Teatro colabora con Kumar Sublevao Beat, músico cubano con sus raíces en el Hip Hop.

El público podrá disfrutar de este trabajo estrenado el pasado mes de mayo y que ofrece diversos estilos desde pop hasta el new soul o funky. Este proyecto surge de la colaboración con diez poetas, reestructurando sus obras para convertirlas en canciones pegadizas. Sobre el escenario estarán algunos de los músicos más espectaculares del momento, como el trompetista Manuel Machado, el pianista Pepe Rivero, ambos cubanos; el violinista Raúl Márquez o el guitarrista venezolano José Taboada.

Por su parte, el Teatro Góngora acogerá el concierto de la guitarrista croata, Ana Vidovic, artista internacional especialmente premiada, con reconocimientos en certámenes como el Concurso Internacional Albert Augustine en Inglaterra, el Concurso Internacional Fernando Sor en Italia y el Concurso Internacional de Guitarra Francisco Tárrega en España, entre otros.

En este encuentro sonará desde el célebre Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, hasta una pieza de Johann Sebastian Bach o La Catedral de Agustín Barrios Mangore. Una oportunidad única para disfrutar de la magistral habilidad de Vidovic y su repertorio cuidadosamente seleccionado. Además, la artista impartirá un curso en el marco del Festival, para el que se han agotado las plazas.

Por otro lado, el Patio de Los Naranjos de la Mezquita de Córdoba será testigo del trabajo del reconocido compositor y guitarrista flamenco, José Antonio Rodríguez, quien, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Picasso, interpretará su obra El guitarrista azul, una pieza para guitarra flamenca y orquesta que refleja su lado más impresionista.

El guitarrista azul es el resultado de ese cúmulo de sensaciones que se producen en el momento de la creación. Esa soledad acompañada, que te lleva por los caminos de la amargura, la ternura, la impotencia y el amor. Aunque esta sonará en la segunda parte del concierto, al inicio Rodríguez estará exclusivamente acompañado por su grupo, formado por Manuel Montero a la segunda guitarra, Paco Peña al bajo eléctrico y Patricio Cámara “Pachi” a la percusión. En definitiva, el maestro cordobés promete una actuación memorable para la que ha agotado las entradas.

Las tradicionales Jornadas de Estudio regresan después de tres años de ausencia. Con 18 años de trayectoria, este proyecto único del Festival se ha convertido en un referente para musicólogos y amantes de la guitarra. Este año, las Jornadas están dedicadas a Fernando Sor, uniéndose a una lista prestigiosa de homenajeados que incluyen a grandes de la guitarra como Francisco Tárrega, Paco de Lucía y Leo Brouwer.

Fernando Sor nació el 13 de febrero de 1778 en Barcelona y murió el 10 de julio de 1839 en París. Está ampliamente considerado como uno de los más importantes compositores y guitarristas clásicos de la historia.

Sor es conocido especialmente por sus composiciones para guitarra, que van desde piezas sencillas para principiantes hasta trabajos más complejos para guitarristas avanzados. Estas composiciones siguen siendo estándares importantes en el repertorio de la guitarra clásica y son conocidas por su belleza melódica y sus desafíos técnicos.

Las jornadas, coordinadas por Miguel Ángel García González, concluyen con la ponencia de Erik Stenstadvold (con traducción simultánea de Damián Martín) titulada Música para guitarra de Fernando Sor: ¿debemos atribuirle todas las composiciones aparecidas en su nombre? Esta conferencia tiene lugar en el Salón de Actos de la Casa Árabe a las 19:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

