Las Tendillas y el Bulevar ya tienen estanterías para dar segunda vida a los libros

El proyecto Libro Libre, que busca fomentar la lectura y la reutilización de libros, ha colocado siete nuevas estanterías de intercambio de ejemplares en diferentes puntos de la capital, alcanzando la cifra de 28 en Córdoba y una en la provincia.

Las nuevas bibliotecas al aire libre se sitúan en la Plaza de las Tendillas, en el Bulevar de Gran Capitán, a la altura del Gran Teatro; en la urbanización Paraíso Arenal, en el Parque de Vallehermoso, en Miralbaida; en la Plaza El Moreal, en el Paseo Ribera, a la altura de Ronda de Osasa, 6; y en los Jardines del Parque Cruz Conde.

El resto de estanterías instaladas se encuentra en la Cafetería La Luna (calle Sagunto, 6), los colegios Al Ándalus, José de la Torre y del Cerro y López Diéguez; el centro sociocultural Luciana Centeno, los Jardines de Elena Fortún, los Jardines de la Agricultura, los Jardines de Orive, los Jardines del Sordillo, los Jardines Fray Albino, la calle Isla Fuerventura, el Parque de la Asomadilla (junto al Aula de la Naturaleza), el Parque Elena Moyano, el Parque Juan Carlos I, la piscina La Fuensanta, la Plaza de Colón, la Plaza de la Cerería (junto al centro cívico Chari Navarro), la Plaza de Santa María de Trassierra (junto al centro cívico), la Plaza de Valdeolleros, la Plaza de las Artes y Puerta de Almodóvar.

Además de estos puntos en la capital, el municipio de Montemayor es el primero de la provincia en contar con una de estas estanterías al aire libre, iniciativa del estudio creativo El Alambre en colaboración con Sadeco.

