Subtónica recluta al cantautor Luis Medina para reversionar 'Ahora qué'

“Si hay derecho en lo siniestro y en lo recto oscuridad, dejadme, dejadnos cambiar” reza el estribillo de Ahora qué, una canción originalmente publicada por el proyecto Subtónica en 2014 en el disco La Guerra que Respiro, y compuesta y escrita por Javier Estévez, alma máter de este proyecto musical.

Ahora, ocho años después, el propio Estévez ha vuelto a visitar aquella canción para darle una vuelta, y lo ha hecho acompañado del cantautor cordobés Luis Medina y el contrabajista cubano Iván Ruiz Machado.

“Quería comprobar cómo era una canción de este tipo pasada por el filtro y la perspectiva de artistas a los que admiro y que estuvieran lejos de mis influencias musicales más directas”, ha señalado Javier Estévez en un comunicado, en el que recuerda que trabajó con Medina en la canción de De Paso en homenaje a Luis Eduardo Aute.

Así, entre Estévez, Medina y Machado, han sumado batería, guitarras, órgano y flauta hasta haber “jazzeado una canción originalmente de rock, constatando una vez más que la música no tiene límites”. “Para mí, lo mejor de esta canción es todo lo que he aprendido, todo lo que he disfrutado haciéndola crecer con mucho mimo y en especial el tiempo e ilusión compartidos fundamentalmente con Luis al ir dando cada pasito en la construcción sonora de la canción”.