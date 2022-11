Estos son algunos de los más ilustres ganadores de la historia del Concurso Nacional de Flamenco

No todo el mundo sabe que el nacimiento del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, 'El Nacional' como lo conocen los entendidos del arte jondo, estuvo vinculado a la publicación de un libro escrito por parte de un argentino (de padres gaditanos) y un insigne poeta del grupo Cántico.

Anselmo González Climent publicó en el año 1955 su libro Flamencología, que causó un enorme impacto en el poeta cordobés Ricardo Molina, que a su vez anhelaba para Córdoba una cita como aquel concurso de Cante Jondo de Granada que imaginaron Lorca y Falla en el año 1922. Ese fue el impulso que llevó a que el entonces alcalde Antonio Cruz Conde desarrollara el concurso nacional, vinculándolo con el Festival de los Patios Cordobeses.

La primera edición se celebró del 1 al 15 de mayo bajo el nombre Concurso de Cante Jondo de Córdoba. En la lista de invitados figuraban los directores generales de Información y Turismo, Radiodifusión, Prensa, Bellas Artes; los directores del Instituto Hispano Árabe de Cultura, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y otras relevantes figuras del mundo del arte, la ciencia y la pluma, tales como José María de Cossío, Álvaro Domeq y Díez, Walter Starkie, Narciso Yepes, José Antonio Ochaíta, Dámaso Alonso, Carlos Jiménez Díaz, Rafael Duyos, Francisco Serrano Anguita, entre muchos otros. Aunque, de aquel primer año, lo que más se recuerda fue el triunfo incontestable del ganador, el maestro Antonio Fernández Díaz, Fosforito.

El cantaor de Puente Genil resultó victorioso en todas las modalidades. Entonces sólo contaba 24 años, pero llevaba mil batallas y ferias en las que se había ganado la vida cantando por unas monedas. Su trayectoria posterior fue exultante. Fosforito recibió todos los premios y se convirtió en un emblema del flamenco universal y cordobés.

Fue el primero de una nómina de ganadores de 'El Nacional' que incluye a algunas de las leyendas más importantes del mundo del arte jondo en todas sus modalidades. Estos son sólo algunos.

En el año 1959, en una edición marcada por el cante gitano y con una nómina de participantes en la que estaban Juan Talega, Gaspar de Utrera o Perla de Cádiz, el gran premio se lo llevaron Fernanda y Bernarda de Utrera, gran bastión de la pureza, la naturalidad y la ortodoxia flamenca. Hoy, es normal escuchar a Israel Fernández mencionarlas como su mayor inspiración.

En 1962, Antonio Mairena se presentó al III Concurso de Arte Flamenco con el objetivo de conseguir la prestigiosa Llave de Oro del Cante. Allí le tocó competir con maestros como Juan Varea, Fosforito, Chocolate, Pericón o Platero de Alcalá, y acabó consagrado. Mairena, una de las voces más influyentes de la historia del flamenco, comenzó a ser requerido en todos los festivales que comenzaban a surgir por Andalucía.

El gran maestro de la guitarra flamenca, Paco de Lucía también tuvo su momento en el Concurso de Arte Flamenco. Fue en el año 1968, en el que el genio de Algeciras ganó el premio de guitarra solista después de que casi todos sus rivales se retiraran. No quedó muy contento el maestro con su actuación, tocó con una uña rota y, a pesar del triunfo, llegó a decir en una entrevista que había tocado “como una burra vieja”.

Tres años después, quien se encumbró fue la Paquera de Jérez, una de las más emblemáticas figuras del cante. Se llevó el premio por Bulerías, que siempre fue su especialidad, y donde ha creado escuela por su cante salvaje y poderoso.

Ese mismo año, la guitarra más laureada fue la del maestro Víctor Monje Serranito, encumbrado en el apartado de toque y lanzado a su carrera de solista, donde ya llevaba años brillando.

Tres años después fue el año de Manolo Sanlúcar, el guitarrista recientemente fallecido, y que revolucionó la guitarra de concierto del siglo XX. En aquella edición, Sanlúcar se llevó el Premio Nacional de Guitarra en la modalidad de Concierto.

El año 1977 fue para el bailaor cordobés Mario Maya, uno de los bailaores más brillantes de la historia del flamenco, que acaparó dos premios en este concurso, y que no se pudo llevar el premio al bailaor más completo porque entonces no existía.

El primer concurso en plena democracia fue para El Cabrero, que llegó a Córdoba con una enorme popularidad en su haber, y se llevó dos Premios Nacionales, por Soleá y por Malagueña.

Tres años después, los premios se quedaron en Córdoba. En el cante, fue la edición en la que El Pele se encumbró, llevándose dos premios nacionales, momento a partir del cual comenzó a grabar regularmente y a girar hasta convertirse en una figura indispensable para el flamenco cordobés.

Ese año también ganó otro cordobés esencial para entender el arte jondo de Córdoba, el guitarrista Paco Peña, que ya entonces había popularizado el flamenco a nivel internacional desde su residencia en Londres.

El cantaor jerezano fue el ganador del año 1986, llevándose dos de los premios de cante. Hoy es una de las voces más importantes del flamenco.

El guitarrista cordobés ganó el premio Ramón Montoya como guitarra solista, lo que fue un espaldarazo para su carrera como compositor y concertista de guitarra flamenca, que ha despegado internacionalmente en las últimas décadas.

Probablemente el mejor guitarrista flamenco de las últimas décadas, el cordobés Vicente Amigo también ganó el Concurso Nacional de Arte Flamenco como solista. Fue en el año 1989, en el que arrasó un bailaor llamado Javier Latorre, y en el que uno de los premios de cante fue para Mayte Martín.

Una de las figuras más importantes de la danza española y flamenca contemporánea fue Israel Galván, que se impuso en Córdoba en el año 1995, consiguiendo al año siguiente el Premio 'El Desplante' del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión (1996), y el Premio del I Concurso de Jóvenes Intérpretes en la IX Bienal de Flamenco de Sevilla.

El cantaor chiclanero Antonio Reyes fue el ganador el año 2001. Hoy es una de las voces más importantes del flamenco y una de las más queridas por los aficionados al cante puro. Tenía sólo 24 años.

Convertida en emblema del flamenco más vanguardista, Rosario La Tremendita también se llevó premio en 'El Nacional'. Fue en el año 2004, cuando la artista trianera se llevó el Premio “Manolo Caracol” (Soleares, Bulerías por Soleá, Bulerías).

La bailaora cordobesa, Premio Nacional de Danza 2018 y una de las protagonistas de la sección paralela de esta edición, ganó el Premio “Pilar López” (Caracoles, Rondeñas, Serranas, Peteneras, Guajiras, Jaberas) en el año 2004.

Otros de los emblemas de la danza cordobesa es Mercedes de Córdoba, que resultó ganadora de El Nacional el año 2013. En una entrevista en este periódico reconoció que pasó por una crisis, felizmente superada.

