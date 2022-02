Los sindicatos denuncian escasez de personal para atender la Sinagoga de Córdoba

El Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico se ha concentrado este jueves ante la puerta de la Sinagoga de esta ciudad para denunciar "el estado en que se encuentran nuestros centros en cuanto a personal se refiere. Elegimos este centro por ser el que más 'peculiaridades' presenta", han asegurado.

La Sinagoga tiene una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de únicamente dos efectivos de atención al público y los dos están cubiertos. Es decir, se trata del único centro que tiene su plantilla al cien por cien cubierta, "aunque claramente deficiente". "Esto, que podría ser motivo de satisfacción en otros centros en éste es, a todas luces, otra clara muestra de abandono y falta de interés de la Administración andaluza", señalan los sindicatos en el manifiesto leído este jueves en la calle Judíos.

"Hablamos del único centro de estas características con el que contamos en nuestra región pero que, a su vez, sólo cuenta con dos puestos de trabajo reconocidos en una RPT paupérrima; un monumento en el que se hacen turnos de trabajo de mañana y tarde, festivos, sábados y domingos", denuncian. Actualmente, la Sinagoga cumple con esos horarios de apertura al público gracias a dos efectivos adscritos (desde 2014) que pertenecen al Museo Arqueológico, "centro al que tampoco le sobra personal sino, más bien, todo lo contrario".

"Nos encontramos con la situación de que este centro no cuenta con personal propio en administración, limpieza (privatizada) o asesores técnicos. La administración se efectúa desde la propia Delegación Territorial", exponen.

"Queremos recordar que la Junta de Andalucía ha gastado, en un muy importante enclave de la ciudad, una considerable suma de dinero en la creación y adecuación de un Centro de Visitantes que se encuentra aún sin terminar después de demasiado tiempo y del que no ofrece información alguna", critican los sindicatos.

Ante ello, demandan que, "de una vez por todas, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía apueste por la única Sinagoga medieval que hay en Andalucía, una de las tres sinagogas de esta época que se mantienen en España, un singular centro único en nuestra comunidad declarado bien de Interés Cultural (BIC) e incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ampliando y creando una Relación de Puestos de Trabajo acorde con la importancia y la demanda pública del enclave". La Sinagoga es el segundo monumento más visitado de Córdoba y el segundo de los gestionados por la Junta de Andalucía, con más de 600.000 usuarios anuales.

