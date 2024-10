Nueva York acoge la primera gran exposición monográfica de Madinat al-Zahra con un centenar de piezas andaluzas

La antigua ciudad califal Madinat al-Zahra, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de Unesco desde 2018, es la protagonista de la exposición 'Madinat al-Zahra, la capital brillante de la España islámica', que se inaugurará en Nueva York (Estados Unidos), en la sede del Institute for the Study of the Ancient (ISAW), el próximo miércoles 30 de octubre, y en la que se exhibirán 111 obras procedentes de cuatro museos andaluces.

Para la ocasión, desde el Conjunto de Madinat al-Zahra se ha coordinado una delicada operación de embalaje y traslado de las piezas, garantizando la seguridad de cada uno de los elementos que formarán parte de la exposición. Este proceso, supervisado por los comisarios de la muestra, y desarrollado durante tres semanas, ha consistido en tres fases consecutivas: embalaje, recogida y transporte a Madrid; embarque aéreo y llegada al aeropuerto JFK y, ya en Nueva York, desembalaje e instalación.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que presenció hace unas semanas los trabajos de embalaje, ha explicado que “las piezas ya han llegado a su destino, con las máximas medidas de seguridad”. Para ello, ha señalado, “se han creado unas cajas a medida para cada una de las piezas, garantizando la inmovilización de las mismas”.

Además, ha destacado que esta exposición es “un reto por lo que supone el traslado en las máxima medidas condiciones de seguridad de piezas de gran valor”, y “una oportunidad, porque supone un escaparate sin igual, podemos mostrar al público estadounidense el brillo de nuestro patrimonio y nuestra historia”.

Producida por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el ISAW, esta es la primera exposición monográfica sobre la ciudad califal cordobesa organizada fuera de Andalucía. A lo largo de cuatro secciones, mostrará al público estadounidense la historia de cómo se fraguó el Califato Omeya de Córdoba en la España del siglo X, un tema inédito para la mayoría de los estadounidenses que no son conscientes de la importancia del legado patrimonial y cultural islámico en la historia de la Europa medieval.

La muestra exhibe 150 piezas, entre las que destacan las 111 obras procedentes de cuatro museos andaluces: el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra (36 piezas), el Museo Arqueológico de Córdoba (30 piezas), el Museo de Jaén (44 piezas del Tesoro de la Charilla) y el Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera, en Cádiz (dos piezas). A ellas se suman una cuarentena de piezas de colecciones estadounidenses: la Numismatic Society (29 piezas), el Metropolitan Museum of Art (tres piezas), el Brooklyn Museum (seis piezas) y The Hispanic Society of America (una pieza).

La exposición podrá visitarse durante cuatro meses, desde el 30 de octubre y hasta el 2 de marzo de 2025, en la sede del ISAW, un centro de investigación de posgrado, dependiente de la Universidad de Nueva York, especializado en el estudio de las civilizaciones del mundo antiguo.

Está comisariada por el director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zhara, Antonio Vallejo Triano, y por Eduardo Manzano Moreno, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC), bajo la responsabilidad de Roberta Casagrande-Kim, en representación del ISAW, en su condición de directora de exposiciones y conservadora de la Galería Bernard and Liza Seis.

La muestra se centra en la historia de la fundación, desarrollo y temprano abandono Medinat al-Zahra (936-1013 d.C.), la ciudad palaciega construida por el primer califa de al-Andalus, Abd al Rahman III en el año 936 o 940. Ubicada a apenas una decena de kilómetros de Córdoba, Madinat acogió la corte omeya y sus brillantes ceremoniales. A ella acudieron eruditos, artistas y diplomáticos de distintos territorios, convirtiéndola en un centro de influencia política e irradiación cultural de primer nivel.

Entre las piezas que se exhiben cabe señalar la selección de capiteles y basas, procedentes de Madinat y del Arqueológico de Córdoba, entre otros elementos arquitectónicos que van a ilustrar la evolución de la decoración califal en relación con otras tradiciones arquitectónicas. También se hace especial hincapié en el significado del ataurique, a través de frisos epigráficos, procedentes de la ciudad califal.

Destacan, igualmente, el esenciero de plata y bronce repujado del Arqueológico de Córdoba, el Tesoro de la Charilla, compuesto por 44 piezas de arte hispanomusulmán, procedente del Museo de Jaén y el ataifor (plato) califal con ciervo, del Museo de Jerez.

Actividades paralelas

De forma paralela a la exposición 'Madinat al-Zahra: la capital brillante de la España islámica' se va a editar un catálogo ilustrado, elaborado por los comisarios de la muestra y otros profesionales de reconocido prestigio.

La edición va a contar con seis ensayos temáticos, que exploran el papel de Madinat como capital califal y su conversión en un centro de convergencias multiculturales. El catálogo se completa con nueve ensayos temáticos que abordan cada una de las categorías específicas de objetos expuestos.

También se ha organizado un diálogo entre los dos comisarios el mismo día que se inaugura la muestra, el 30 de octubre, en el transcurso del cual se abordará la génesis del proyecto, alguna de sus claves, así como la relevancia del Califato de Córdoba en el contexto de la España y Europa del medievo.