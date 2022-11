El temperamental talento de Misha Dacić se abre paso en el Festival de Piano Rafael Orozco

El Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba continúa su vigésima edición este viernes (20:00) en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco con el pianista Misha Dacić, cuyo temperamental talento ha sido saludado por la crítica internacional. La entrada al recital es libre hasta completar el aforo del auditorio.

El intérprete comenzará su actuación con obras de Scarlatti (Sonata en si menor, K. 197, Sonata en mi mayor, K. 162, Sonata en re mayor, K. 491, Sonata en sol mayor, K. 55) y Scriabin (Mazurka en mi menor, op. 25 n.º 3, Mazurka en do mayor, op. 25 n.º 2, Enigme op. 51 n.º 2, Caresse danaée op. 57 n.º 2 y Sonata n.º 7 op. 64 ‘Messe Blanche’). Tras el descanso afrontará los Estudios de ejecución trascendental de Liszt: n.º 1 Preludio, n.º 2 Molto vivace, n.º 3 Paysage, n.º 6 Vision, n.º 7 Eroica, n.º 9 Ricordanza, n.º 5 Feux Follets y n.º 4 Mazeppa.

Tras su debut en la Discovery Series del Miami International Piano Festival en 2003, Misha Dacić se convirtió rápidamente en un solicitado solista que capturó audiencias en Estados Unidos, actuando en festivales como Ravinia's Rising Stars Series en Chicago, Gilmore Keyboard Festival, Xavier Piano Series en Cincinnati, Frederic Chopin Society's Series en Minneapolis y en el Steinway Hall de Nueva York. Dacić apareció en recitales y como solista invitado en América Central, América del Sur, Europa, Rusia, Oriente Medio y Japón.

Destacan sus actuaciones en el Martha Argerich Project Festival en Lugano, en la casa de Mendelssohn en Leipzig, en el Oji Hall en Tokio, el Festival Sergiu Celibidache en Bucarest, el Festival Raritaten der Klaviermusik en Husum y el Festival Internacional de Piano de Ciudad de México, y con la Orquesta Sinfónica Brasileña en el Teatro Municipal de Río de Janeiro. En 2009 se unió a la violinista Ida Haendel, actuando con ella por todo el mundo desde entonces.

Una de sus actuaciones en vivo fue capturada en un DVD lanzado por VAI. Misha Dacić en recital, con varias actuaciones en directo, también fue lanzado por VAI en 2009. El álbum dedicado al bicentenario de Franz Liszt en 2011, publicado por Piano Classics, fue recibido en gran medida por la crítica de todo el mundo. En 2018, Brilliant Classics lanzó el álbum de Dacić con obras de Alexander Scriabin.

En 2016, en el museo Sergei Rajmaninov en Ivanovka (Rusia), que solía ser la residencia del compositor, Dacić ofreció un estreno de su arreglo para dos pianos de la sinfonía coral Las Campanas, de Rajmaninov, y fue nombrado director artístico del Festival Rajmaninov en dicha localidad.

Nacido en una familia con tradición musical, y habiendo recibido las primeras clases de su padre, Misha Dacić ha estado actuando en público desde la edad de diez años. Lazar Berman, Kemal Gekić y Jorge Luis Prats se cuentan entre sus mentores.

Misha Dacić es actualmente profesor de piano en la Academia Galamian en Málaga, la Escuela Internacional de Música Alberto Jonas, en Valencia, y la Escuela de Alta Especialización Musical Musikae, en Madrid.

La programación del Festival Rafael Orozco incluye once conciertos protagonizados por diez pianistas y un dúo pianístico de siete nacionalidades y se desarrollará hasta el 30 de noviembre en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, el Teatro Góngora, la Mezquita-Catedral y la Sala Orive.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!