'Cruz de Navajas', el último musical sobre Mecano que recala en Córdoba

Cruz de Navajas, el último musical sobre el icónico grupo pop Mecano, recalará en Córdoba a finales del mes de mayo. Un espectáculo que realiza un reconocimiento a la banda española que logró reconocimiento nacional e internacional a finales del pasado siglo con los hermanos Cano y Ana Torroja.

El Gran Teatro de Córdoba acogerá el espectáculo entre el 25 y el 27 de mayo, con un total de cinco funciones. Las entradas ya están a la venta y tienen un precio que va de 16 a 55 euros.

Los promotores del musical señalan que Cruz de Navajas es el último Mecano, “el grupo español más grande de nuestro patrimonio, Mecano”.

Cruz de Navajas supone, además, la creación de un nuevo género dentro del espectáculo musical, porque, por primera vez, no se utiliza una historia argumental para unir cada tema, sino que cada uno de ellos se transforma en un universo e historia particular.

“Se trata de un espectáculo único. Un sorprendente y rompedor formato audiovisual, donde se escuchan y recrean los grandes temas de Mecano, interpretados cada uno de ellos con originales y asombrosas puestas en escena, gracias a una avanzada tecnología, y al talento y la sensibilidad más exquisita”.

Hace más de 30 años de la separación de Mecano, y Cruz de Navajas, con respeto y admiración, aspira a ser el reconocimiento más grande que se haya hecho sobre la banda.

