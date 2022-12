Montilla, Villa del Río, Posadas y Doña Mencía albergarán la propuesta ‘Córdoba, provincia de las ideas’

La colaboración entre la Delegación de Cultura de la Diputación y la Fundación Artdecor permitirá llevar el proyecto ‘Córdoba, ciudad de las ideas’, de Fernando Vacas, a los municipios de Montilla, Villa del Río, Posadas y Doña Mencía, transformado en ‘Córdoba, provincia de las ideas’.

La responsable del Área, Salud Navajas, ha explicado que “aprovechando la experiencia y los éxitos de los proyectos culturales desarrollados en la capital, hemos decidido extender estas acciones a la provincia, a través de cuatro proyectos que supondrán una iniciativa única en la que se vincularán artistas, provincia y cultura”.

Navajas ha resaltado que “a Villa del Río llegará la propuesta de Alejandro Simón Partal con la figura de Ginés Liébana, acercándose a esta localidad y profundizando en su legado literario”.

“A Montilla iremos de la mano de Pedro Aguilera quien realizará una serie de piezas audiovisuales adentrándose en sus bodegas y sus tradiciones, estableciendo conexiones con la idea del amontillado de Edgar Allan Poe”, ha añadido Navajas.

Del mismo modo, la delegada de Cultura de la Diputación ha matizado que “el municipio de Posadas acogerá el proyecto que de manera conjunta realizarán el colectivo El Tendedero y Peca, una propuesta que vincula a este grupo de mujeres que apuesta por el reciclaje de ropa y moda con los colaboradores de Palomo Spain”.

Finalmente, Navajas ha incidido en que “la propuesta de Doña Mencía nos trae el trabajo de Victoria Rivas en el que se funden el teatro, la danza y la inclusión social, en la experiencia de esta artista de origen mejicano que ya participó en ‘Córdoba, ciudad de las ideas’”.

Por otro lado, Fernando Vacas ha aprovechado su intervención para poner en valor el trabajo que “muchos municipios de la provincia vienen desarrollando en pro de las propuestas culturales de artistas locales ”. Los cuatro proyectos que darán forma a ‘Córdoba, provincia de las ideas’ se desarrollarán hasta el mes de marzo de 2023.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!