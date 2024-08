Madrugar para ver gratis la Mezquita de Córdoba... pero con cronómetro y sin descubrir todo el monumento

Cuando visitamos la Mezquita-Catedral, todos nos convertimos, de una forma u otra, en turistas. Da igual que seas residente en Córdoba. Soy de las que piensa que muy pocos conocen todos sus recovecos y entresijos por la magnitud que supone el monumento, por lo que visitarlo debe implicar un total abandono del reloj. No obstante, no siempre el valor y la importancia de conocer el patrimonio van unidos al sosiego, y hay quienes se decantan por ver este monumento en el horario gratuito establecido, de 8:30 a 9:30. Estas visitas se hacen todos los días, salvo en los de celebración extraordinaria, pero dejan al visitante sin conocer partes de este monumento Patrimonio de la Humanidad y sin poder detenerse demasiado.

Desde el Cabildo Catedralicio señalan que fue en los años 90 cuando se puso en marcha este horario gratuito para que, quien lo desee, pueda ver el interior de la Mezquita-Catedral mientras una parte de ella se prepara para la misa católica de las 9:30. Esta alternativa de visita -que supone un ahorro de entre cinco y 13 euros- fue haciéndose cada vez más popular hasta que los propios guías y trabajadores de hoteles la han acabado recomendando, aunque hay que advertir a los turistas que habrá zonas del monumento a las que no podrán acceder.

Cada día, sobre las 8:15, turistas esperan en las puertas del Perdón, Santa Calina y Deanes. Cuando el reloj marca las 8:30, el personal de seguridad las abre y las decenas de turistas que antes aguardaban, aceleran el paso para acceder a la cola de entrada a la Mezquita-Catedral. Este miércoles, unas 400 personas optaron por esta vía gratuita para conocer el monumento. Se trata de una cifra estimada, ya que el personal de seguridad no controla la afluencia en esta franja horaria y los visitantes no tienen que sacar entrada.

Entre ellas se encontraban Alberto Aznar y María, naturales de Zaragoza. Estarán en la capital durante dos días y después viajarán a Granada. El boca a boca hizo que se enteraran de esta opción gratuita para ver la Mezquita-Catedral, por lo que se decantaron por ella para visitar el monumento.

Pese a las aglomeraciones que se producen, principalmente en las puertas del Perdón y Deanes, la cola se desvanece en pocos minutos. No hay presencia de grupos, ya que están prohibidos durante esta visita gratuita. El personal de seguridad revisa mochilas y bolsos y emplaza a los hombres, únicamente, a quitarse los sombreros y las gorras. Así lo recoge la normativa del monumento, por lo que las mujeres y las niñas pasan el arco de seguridad ataviadas con estos complementos. Además, a quien lo precisa, estos trabajadores informan de que el desalojo comenzará a las 9:20, especificación que aparece en la web del monumento. Asimismo, a esta misma hora también se impide el acceso al interior de la Mezquita-Catedral. A otros turistas les precisan que el edificio es estricamente para uso católico.

Entre los turistas que pasan el arco de seguridad, internacionales y de España, también están David y Pilar, valencianos que visitan Córdoba por tercera vez. Siempre que han recalado en la capital han visitado el monumento y aseguran que no madrugan para verlo de forma gratuita. Ya lo hicieron una vez, pero descubrieron que había zonas a las que no podían entrar, como el Coro y el Crucero. Desde el Cabildo Catedralicio confirman este extremo y aseguran que se impide el acceso “porque hasta las 9:30 se prepara la misa” que comienza a esa hora.

Además, argumentan estas fuentes, “puede ser que otras zonas se cierren porque en ese momento se estén limpiando o haya personal trabajando”. Quien visite la Mezquita-Catedral en este horario también se encontrará cerrada la Capilla del Sagrario que, en horario estival, solo se abre para las misas de las 12:30 y las 19:00. El mihrab también está cerrado debido al proyecto de restauración iniciado el pasado mes de enero y que afecta tanto a esta zona del monumento como a la macsura. Estas obras durarán unos tres años.

Aunque las colas de este miércoles eran destacadas, son más numerosas en invierno y primavera, asegura el personal de seguridad. Otra forma de ver la Mezquita-Catedral que debe suponer, tan solo, un acercamiento.

