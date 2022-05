La Córdoba negra se pone de moda en junio y desvela sus primeros misterios

Este lunes, el festival de novela negra CordoBlack ha comenzado a resolver sus primeros misterios: los autores y las actividades que tomarán la ciudad entre el 2 y el 5 de junio. CordoBlack, el Festival de Novela Negra del Sur, es una propuesta “dinámica, contemporánea y participativa, que viene a cubrir una demanda cultural de la ciudad, en clave de género”, según ha señalado la propia organización.

Así, entre el 2 y el 5 de junio de 2022, en Córdoba estarán presentes algunos de los nombres más destacados del género negro español. Pero CordoBlack es mucho más que presentaciones de libros y mesas redondas. Cine, formación, rutas “negras”, encuentro, debate..., según señala la organización.

Así, habrá un ciclo llamado Francotiradores en el que tres de las grandes autoras de novela negra en España resolverán las dudas de los aspirantes a escritor o de los fans declarados del género. Así, ya está cerrada la presencia de Dolores Redondo (2 de junio), Berna González Harbour (3 de junio) y Susana Martín Gijón (4 de junio).

También se han organizado cuatro paseos por la Córdoba negra. Los llevarán a cabo Francisco José Jurado, María José Moreno, José Sánchez Vázquez y Félix Ángel Moreno.

El festival prevé también que 15 lectores compartan un aperitivo con autores. Se han convocado premios, una zona indie para los autores menos conocidos que optan por la autopublicación y presentaciones cruzadas con autores.

En CordoBlack, además, se conjugan la experiencia de la empresa Turdetania, responsable de la producción del Festival de Poesía de Córdoba, Cosmopoética o de Mar Poética, en Marbella, así como de multitud de eventos relacionados con la literatura, en diferentes puntos de España, con la coordinación/dirección del novelista cordobés Salvador Gutiérrez Solís, uno de los nombres más relevantes del panorama literario nacional.

