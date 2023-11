Almuzara publica 'El primer flamenco ilustrado', una mirada a la personalidad de Paco de Lucía

La obra Paco de Lucía. El primer flamenco ilustrado ha salido a la venta en las librerías españolas para dar a conocer “la verdadera personalidad e historia del que fuera el mayor genio de la guitarra española de todos los tiempos”. A través de 21 entrevistas realizadas a músicos, hijos y familiares directos de Paco de Lucía, el abogado y aficionado a la guitarra, Manuel Alonso, muestra a un hombre “cuya vida privada, a pesar de ser muy desconocida, posee un gran interés”.

El libro, publicada por la editorial cordobesa Almuzara con motivo del décimo aniversario de su muerte, que se cumple el próximo mes de febrero, será presentada este jueves en el Colegio Notarial de Andalucía, ubicado en la calle San Miguel de Sevilla.

La obra, que cuenta, además, con 300 referencias bibliográficas repartidas entre vídeos, artículos de prensa y ensayos, detalla, de alguna forma, la verdadera magnitud de este personaje que rechazó recoger tres Grammy y un Goya, que se negó a grabar con los Rollings Stones “porque no eran flamencos”, que tuvo el mismo mánager que Paul McCartney y Tina Turner y que, según Carlos Santana, su guitarra la afinaba Dios“.

“Una figura que se echó a todos los flamencos a la espalda, entre ellos a Camarón”, del que, según cuenta Alonso, “estaba poseído por él y dejó de ingresar millones en giras por grabar con esta figura del cante, de la que surge la duda de si hubiese sido la misma sin la guitarra de Paco de Lucía”.

Paco de Lucía. El primer flamenco ilustrado consiste en un ensayo “oportuno y necesario” para conocer a un hombre “cuya presencia era magnética, capaz de seducir a muchos músicos con acordes anatómicamente imposibles”. Y que, según su autor, gozó de “una inteligencia superlativa que le hizo detestar la fama”, algo que, sin embargo, “le dotó de unas habilidades tanto humanas como técnicas, que hicieron posible su ascenso a la categoría de figura mundial destacada”.

Alonso (Sevilla, 1964) es licenciado en Derecho Privado por la Universidad de Sevilla y desde 1990 ha desempeñado su labor como abogado, destacando como especialista en derecho laboral. La docencia también ocupa un lugar destacado en su trayectoria.

Desde 2011 es profesor en el Máster Universitario en Asesoría Jurídico-Mercantil, Fiscal y Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, y a partir de 2019 ha ampliado su influencia académica como docente en el Máster en Consultoría y Asesoría Laboral de la Universidad Loyola Andalucía y es colaborador del Correo de Andalucía.

