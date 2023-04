Joaquín Cortés, ingresado en el hospital tras un desvanecimiento y a la espera de pruebas

El bailaor cordobés Joaquín Cortés está ingresado en el hospital tras un desvanecimiento hace unos días y se encuentra a la espera de pruebas para conocer el diagnóstico de lo ocurrido, según ha informado el propio artista en redes sociales.

“Hace unos días estaba jugando con mis hijos y directamente me desvanecí, llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre. Desde entonces me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología”, ha explicado Cortés, acompañando el texto de una foto en la cama del hospital.

“Estoy con antibiótico y oxígeno. Mañana me van a hacer una broncoscopia, y después me van a poner un holder durante horas o días...aún no lo sé. Así que hasta que sepan qué me está pasando...

Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes“, ha señalado.

El bailaor ha apuntado a que el malestar le viene de lejos, ya que desde hace semanas empezó a “estar bastante malo”. “Tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza...aún así estuve ensayando sin descanso semanas”, ha recordado, remarcando también que tuvo un pequeño percance mientras conducía.

No obstante, el autor cumplió sus compromisos tanto en el Teatro Real de Madrid como en el Liceu de Barcelona. Sin embargo, no podrá hacer lo mismo en el Kursaal de San Sebastián. “Ahora tendría que estar bailando allí, pero por desgracia no ha sido posible. Siento a todas esas pero personas que como yo tenían tanta ilusión de estar juntos esta noche”, ha concluido.