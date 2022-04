‘Futuros abundantes’ para la TBA21 y Córdoba: una exposición y un anhelo

“Un milagro” y un “muestra de todo lo accesible que puede llegar a ser el arte contemporáneo”. Así ha definido Francesca Thyssen-Bornemisza la exposición Futuros abundantes, que ha iniciado este viernes la colaboración de tres años entre la fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) en Córdoba.

La coleccionista de arte e impulsora, desde hace 20 años, de la TBA21, ha celebrado su aterrizaje en Córdoba con un acto que ha sido, a la vez, el cierre a dos décadas de trabajo (la muestra es una retrospectiva), y el inicio de una nueva etapa incorporando a la marca una ciudad, Córdoba, con un carácter milenario y tradicional, pero en la que la creación es un puntal.

Todo un reto que está presente en la misma idea de la exposición, Futuros abundantes, que, tal y como ha indicado la comisaria, Daniela Zyman, tiene lugar mientras hay “una guerra” a unos kilómetros y en un momento de “gran ansiedad” a nivel mundial. “Es difícil de hablar de un futuro abundante en estos momentos, así que quiero pensar que esta muestra representa la posibilidad de hacer un mundo lleno de generosidad, diversidad y diferencia”, ha dicho Zyman cuando ha tomado la palabra tras la presidenta de la TBA21.

Ésta, Francesca Thyssen-Bornemisza, ha considerado casi “un milagro” que se haya logrado sellar una colaboración como la que arranca este viernes, involucrando especialmente al Ayuntamiento de Córdoba, que ha aportado casi medio millón de euros para que el proyecto llegara a buen puerto. “Espero que logremos cumplir tus expectativas”, ha dicho Thyssen-Bornemisza mirando al alcalde de Córdoba, José María Bellido, desde la tribuna. “Todo el mundo al que hemos invitado a Córdoba ha dicho: ‘Sí yo quiero ir a Córdoba’. La respuesta ha sido siempre entusiasta”, ha manifestado Thyssen-Bornemisza sobre la nueva ciudad en la que va a operar su fundación.

El alcalde, por su lado, ha agradecido a la presidenta de la TBA21 su “pasión” por el arte contemporáneo y por la protección del medio ambiente, señas que se integran en el trabajo de los últimos 20 años. “Reconozco que estoy emocionado. Hay pocos días que, reconozco, son días que se pueden disfrutar como alcalde, y hoy es uno de ellos”, ha dicho Bellido sobre la apuesta que han hecho las tres instituciones.

En este sentido, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, espera que esta colaboración sea “un caudal transformador” para la ciudad de Córdoba y para Andalucía. “Desde hoy, Córdoba, una de las grandes capitales culturales de la historia, pasa a ocupar un lugar de honor en el mapa internacional del arte de vanguardia”, ha señalado.

La titular de Cultura ha agradecido al alcalde su complicidad con el arte y la cultura de Córdoba, porque fue capaz de ver este proyecto desde el primer momento. También ha agradecido a Francesca Thyssen-Bornemisza su apuesta por situar a Andalucía en el mundo del arte contemporáneo, y le ha asegurado que la fusión de la historia milenaria y el talento va a lograr “una oferta cultural absolutamente imbatible”.

En este ámbito, la consejera ha recordado que, en los próximos tres años, se sucederán las exposiciones, pero también las residencias de artistas y los encuentros para generar la reflexión y el debate.

Tres mil metros cuadrados de exposición

Futuros abundantes: Obras de la Colección TBA21, conmemora el vigésimo aniversario de la fundación, plasma el canon de TBA21 y muestra las motivaciones artísticas, ecológicas y éticas que han marcado dos décadas de investigación, colaboración y experimentación a través de la creación por encargo de obras de arte. Con esta nueva trilogía, TBA21 también desea reavivar el legado del compromiso con España de la familia Thyssen-Bornemisza.

Futuros abundantes reúne más de 40 obras y encargos de la colección TBA21 y se desarrolla en dos fases: una en abril y otra en otoño. La gran muestra ocupa más de 3.000 metros cuadrados, e incluye todo tipo de arte: pintura, escultura, fotografía, instalación, videocración, diseño o arquitectura.

En el corazón mismo de la muestra se instala la idea de la abundancia a partir del reciclaje de materiales. Es una de las señas de identidad de una exhibición que incluye piezas de gran formato muy seductoras a la vista, al tiempo que invita a la reflexión y la concienciación a partir de un prisma contemporáneo, e invita a imaginar la construcción del mundo y sus futuros ecológicos desde la premisa de la abundancia y la plenitud.

La exposición está comisariada por Daniela Zyman, comisaria jefa y directora artística de TBA21, e incluye obras de Ai Weiwei, Allora & Calzadilla, Dana Awartani, Claudia Comte, Abraham Cruzvillegas, Elena Damiani, Regina de Miguel, Patricia Domínguez, Olafur Eliasson, Mario García Torres, Isa Genzken, Newton y Helen Mayer Harrison, Camille Henrot, Ann Veronica Janssens, Sarah Lucas, Matthew Lutz-Kinoy, Ana Mendieta, Beatriz Milhazes, Asunción Molinos Gordo, Paulo Nazareth, Ernesto Neto, Rivane Neuenschwander, Olaf Nicolai, Plata, Diana Policarpo, Naufus Ramírez-Figueroa, Matthew Ritchie, Thomas Ruff, Bernardo Salcedo, Tomás Saraceno, Teresa Solar, Simon Starling, Daniel Steegmann Mangrané, Yeo Siew Hua, Mathilde ter Heijne, Rirkrit Tiravanija, Janaina Tschäpe, Susanne M. Winterling, Cerith Wyn Evans y Heimo Zobernig, entre otros.

Las actividades paralelas

Y no llega sólo el arte. Para celebrar el inicio de esta alianza, la TBA21 ha comisariado una serie de actividades performativas y artísticas complementarias que se van a celebrar en toda la ciudad, y que arrancan este mismo viernes. Así, esta noche, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, se celebra el concierto Tiempos de abundancia, una performance experimental de flamenco en tres actos, escrita y dirigida por Fernando Vacas, y que cuenta con el guitarrista flamenco Niño Seve y el violonchelista Antonio Fernández junto a jóvenes artistas flamencos de Córdoba como la cantaora Rocío Luna, las bailaoras Nerea Fernández y María Heredia, y María Romero y Manuel Jiménez a las palmas.

A título previo, este viernes 1 de abril se podrá ver a las 19:00 en el C3A la pieza performativa mains hum (2017), una escultura sónica obra del dúo colaborativo Allora & Calzadilla, mientras que, a las 20:00, se celebra también en el C3A El ciclo de la mesa larga, un evento gastronómico comisariado por Plata,.

El sábado 2 de abril, de 17:00 a 19:00 en el C3A, se sucederán una serie de encuentros con los artistas Abraham Cruz Villegas, Mario García Torres, Regina de Miguel, Asunción Molinos Gordo, Teresa Solar, Daniel Steegmann Mangrané, Plata, y Niño de Elche. Las conversaciones tienen lugar en el Salón Boeticus del C3A, un espacio de convivencia y aprendizaje diseñado por Plata en C3A, y están moderadas por Daniela Zyman.

Ese mismo día, la actividad musical y performativa se traslada al Real Jardín Botánico de Córdoba. A las 22:00, se podrá ver Five Feet High and Rising (n.d.), una propuesta museográfica, y después el dj cordobés David Power llevará a cabo una sesión.

No serán las únicas actividades, ya que la TBA21 también ha anunciado nuevas performances con artistas como Isabel Lewis, Yasmine Dubois (aka Lafawndah) y Laia Estruch, entre otros, del 3 al 5 de junio de 2022.