Frathos vuelve al rap flamenco y al barrio

El rapero cordobés Frathos vuelve a las historias de calle con Un chaval de barrio, su nueva canción, publicada hace unos días con un videoclip que narra una historia kinki en el extrarradio cordobés al ritmo del característico flow de rap flamenco del autor.

Francisco Manuel Alcaide Ocaña, mas conocido como Frathos (Córdoba, 1994), es natural de la Fuensanta, aunque vive gran parte del año en Suiza. Su nombre, sin duda, está pegado al rap flamenco, ese género que tan bien cultivaron a principios de milenio artistas como Haze, El payo malo o La excepción, de los que este cordobés es uno de los relevos más puros, a pesar de que hoy el flamenco está más que nunca vinculado a la música urbana.

A nivel sonoro y conceptual: beats de hip hop vieja escuela, historias de barrio y estribillos flamencos. La fórmula le ha funcionado bien a Frathos en su carrera, a pesar de que, en el último año, había hecho alguna incursión en sonidos más comerciales.

Un chaval de barrio es rap flamenco en esencia. La canción está escrita por Frathos, que se apoya en el cante flamenco de Manuel Fernández, y en una producción de Mvssive, grabada, mezclada y masterizada por su habitual colaborador Evil Sound.

El vídeo, por su parte, ha sido dirigido por Francisco Recio a partir de un guion de Frathos y el propio director. La grabación ha corrido a cargo de BlackHeart y Cs films Studio. Cuenta la historia de un chaval y su ascenso y caído en el mundo de la delincuencia, con todo lujo de detalles (robos, huída de la policía, peleas, droga...). Todo ello en un ambiente de bloques comunitarios y descampados de extrarradio.

