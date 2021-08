Un ‘finde’ con El Brujo en Medina Azahara, noches romanas en Fuente Álamo y El Ruedo y jazz latino en Viana

El primer fin de semana de agosto comienza a desplazar la agenda desde la capital hasta las pocas localidades que han optado por organizar algunas actividades culturales. En Córdoba, algunos bares resisten en agosto y sigue habiendo música en directo.

Aunque el plato fuerte cultural de la capital este finde es la doble función de teatro medieval que tendrá lugar en Medina Azahara por parte del actor y dramaturgo cordobés Rafael Álvarez ‘El Brujo’, que presentará un montaje realizado para la ciudad califal inspirado en las crónicas palaciegas del siglo X titulado Crónicas desde el harén.

Esta obra constituye el principal reclamo de Algarabía. Escena Medieval 2021, un nuevo certamen anual que combina las propuestas teatrales en torno a la Edad Media y los valores del conjunto arqueológico, y que se ha saldado con un lleno absoluto en todas sus funciones.

Ariel Brínguez y Marwan, directos del fin de semana

La música en directo sigue viva un finde más en Córdoba con, al menos, cuatro citas relevantes entre las que elegir. La primera de ellas, de aliento jazzístico, tendrá lugar en el marco incomparable del Palacio de Viana, que acoge este viernes el concierto del jazzista Ariel Brínguez.

Tras una amplia formación de Ariel Brínguez en su tierra natal, Cuba, ha formado parte de varias bandas clásicas de jazz (Latin jazz Maraca, Otra Visión, Latin Big Band) obteniendo en 2004 y 2005 el primer premio en el Concurso Internacional Jojazz en la categoría de interpretación y composición respectivamente. Al Palacio de Viana traerá su último trabajo, 'Nostalgia Cubana'.

Por su parte, el domingo será el turno del cantante y compositor Marwan, que protagonizará en la terraza del Hotel Ayre el segundo concierto del ciclo Live the roof. Será el domingo a las 21:30 cuando los cordobeses tengan una nueva oportunidad de acercarse a la música y a la poesía de este compositor, que acude con un formato íntimo y acústico.

Una apuesta diferente a la que ofrecen este viernes (21:30) en el Ambigú de La Axerquía la banda The Lucky Ones. O lo que es lo mismo, un trallazo de rock and roll facturado desde Córdoba.

El sábado, la terraza al aire libre baja las revoluciones para acoger los sonidos más cálidos del cantautor cordobés de origen extremeño Rafa Poverello.

Sigue el flamenco en la terraza y en el Potro

El flamenco sigue teniendo su hueco en la agenda de Córdoba gracias a los dos ciclos impulsados desde el Ayuntamiento para promover el arte jondo. Así, este viernes (22:15), en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes, se podrá ver el espectáculo del bailaor Marcos Morales.

El sábado por la noche (22:00) será el turno del cantaor Antonio Porcuna Mariscal, conocido artísticamente como ‘El Veneno’, que será el protagonista de una nueva velada del ciclo Al calor del flamenco, acompañado por el guitarrista Alberto Lucena.

Historia, conocimiento y actividades en los yacimientos romanos de la provincia

Más allá de la capital, este fin de semana coinciden las actividades culturales y divulgativas en dos de los yacimientos arqueológicos más interesantes de la provincia: Fuente Álamo, en Puente Genil; y El Ruedo, en Almedinilla.

En Fuente Álamo continúa celebrándose las actividades con motivo de Noches en la Villa. Este viernes (21:30) se celebra la actividad Divis Ceres. De la mano de Arqueogastronomía, habrá una cata científica de cerveza donde se podrán degustar 3 cervezas reconstruidas según investigaciones realizadas en yacimientos arqueológicos y tratados técnicos agrícolas de época romana, como cerveza Artemisa.

Por su parte, el sábado arranca en El Ruedo Festum, XIV Jornadas Iberorromanas de Almedinilla, que este año estarán dedicadas a las pandeas en la antigüedad. Y lo hacen con doblete: a las 21:30 en el Centro de Visitantes se desarrollará la conferencia Las pandemias en la Antigüedad y la peste Cipriana del siglo III, a cargo de Ignacio Muñiz (Arqueólogo municipal y director del Ecomuseo del río Caicena).

A las 22:30 será la Charla-Recreación: “Culto cristiano y asamblea en memoria del mártir Cipriano”, a cargo de Grupo de Recreación Histórica V Baetica Vexillatio, Traditio Malacitana.