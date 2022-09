La Filmoteca abre su temporada de otoño con la proyección de la laureada ‘Alcarrás’

La Filmoteca de Andalucía, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte presenta el próximo mes de octubre, en su sede de Córdoba, un programa diverso que aúna el cine de actualidad con la revisión de la aquellas obras fílmicas que ya forman parte de la historia del cine.

Dos variables que se cumplen en el caso del director Gonzalo García Pelayo (Jerez de la Frontera, 1945), que llega a Córdoba a presentar el próximo día 5 de octubre, a las 20,00 horas, el film ‘9 Sevillas’ (España, 2020), un viaje musical y poliédrico por el flamenco de la ciudad andaluza por el que pasan figuras reconocidas como Kiko Veneno, Niño de Elche, Isabel Galván o Rosalía. Este documental, codirigido por Pedro G. Romero, es el inicio de una retrospectiva que se iniciará con una revisión de sus primeras películas, desde ‘Manuela’ (España, 1976) hasta el repaso por las doce películas que ha rodado y presentado en este año.

Esa mirada por la actualidad tendrá también un lugar relevante en la programación de la Filmoteca con la programación de ‘Alcarrás’ (España, 2022), de la catalana Carla Simón, Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Berlín y candidata a representar a nuestro país en los próxima edición de los Premios Óscar. Será el próximo 15 de octubre, dentro de los actos de inauguración en Córdoba del V Ciclo Nacional Cine y Mujeres Rurales. Precisamente, la anterior película de la directora catalana, ‘Verano del 93’ (España, 2017) y la reciente restauración de ‘Canciones para después de una guerra’ de Basilio Martín Patino (España, 1976) serán las películas que se proyectarán en el marco del Día del Cine Español.

Esta revisión por la actualidad cinematográfica se completa en la programación con ‘La Mujer que Escapó’, de Hong Sang-soo; ‘Great Freedom’, de Sebastian Meise y ‘Al Abordaje’ de Guillaume Brac. Para el público más joven y para los amantes del cine de

animación japonés, la Filmoteca de Andalucía en Córdoba va a repasar la obra de Hayao Miyazaki con la proyección de ‘El castillo en el cielo’ (Japón, 1986) y ‘Mi vecino Totoro’ (Japón, 1988). Además, se culminará la retrospectiva sobre la obra de David Lynch, con ‘Mulholland Drive’ (EEUU, 2001) y se rendirá homenaje a Jean Luc Godard, en colaboración con el Institut Français, con la proyección de ‘Pierrot el Loco’ (Francia, 1965).

