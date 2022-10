TBA21-Academy organiza un juego de rol en vivo basado en el universo fluvial

El centro de investigación y creación artística TBA21-Academy convoca a la comunidad local de Córdoba a participar en 'Devenir Río', un juego de rol en vivo --LARP por sus siglas en inglés (Live Action Role Playing)-- que conducirá la artista colombiana afincada en Berlín (Alemania) Ana María Millán.

Tal y como ha indicado TBA21-Academy en una nota, del 9 al 12 de noviembre, Millán colaborará con 'larpers', 'gamers', personas con avatares e interesados en las culturas digitales, para crear una narrativa común basada en un elenco de personajes que se encuentren en y alrededor de los ríos.

Así, la artista propondrá a los participantes a formar parte de procesos de transformación a través del juego de rol, la escritura, el dibujo y la imaginación con el fin de generar una experiencia directa con los ríos. Destinado a ser un espacio de encuentro y cocreación, durante esta actividad se animará a los interesados a realizar junto a la Millán una nueva animación digital.

Durante la actividad, la artista asignará un personaje a cada uno de los participantes. Siempre y cuando haya sido confirmada su inscripción, también contarán con la posibilidad de enviar una descripción de su propio avatar. Además, podrán traer disfraces o cualquier otro objeto que aluda a su relación con el Guadalquivir u otros ríos que desempeñen un papel importante en sus vidas.

Si bien el taller “da especial bienvenida a personas 'queer' y con trayectorias y vivencias diversas”, 'Devenir Río' está “abierta a todos los públicos con o sin experiencia en LARP”.

'Devenir Río' está organizado por TBA21-Academy para Meandering, un programa de investigación en vivo comisariado por Sofia Lemos. Meandering se reactivará con motivo del programa 'Un océano sin orilla', el festival gratuito de TBA21-Academy que se celebrará del 9 al 12 de noviembre en distintos emplazamientos de la ciudad con actuaciones, proyecciones, charlas, meditación, paseos fluviales, comidas, música y poesía.

Las personas interesadas en participar en 'Devenir Río' deberán enviar una carta de motivación (máximo 200 palabras) a 'cordoba@tba21.org' explicando las razones por las que quiere formar parte del taller, además de una declaración en el que se comprometa a asistir a cada una de las sesiones (todas las mañanas, de 10,00 a 14,00 horas). Las personas seleccionadas serán notificadas el 28 de octubre. El almuerzo y las pausas para el café serán proporcionados por TBA21-Academy.

Ana María Millán nació en 1975 en Cali (Colombia) y reside en Berlín. Su trabajo traza relaciones entre la política de la animación y la ficción con culturas y subculturas digitales, la violencia, el género y la propaganda política. Ha desarrollado técnicas basadas en los juegos tradicionales de rol para crear otros que terminan en forma de películas y animaciones.

Habla desde la cultura amateur, la cultura de masas, los territorios sonoros y la tecnología, incorporando posibilidades del ensayo y formas narrativas consideradas disfuncionales.

