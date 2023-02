La escritora cordobesa Rosario Villajos, Premio Biblioteca Breve con ‘La educación física’

La ilustradora y escritora cordobesa Rosario Villajos (1978) es la nueva ganadora del Premio Biblioteca Breve con la novela La educación física, que publicará Seix Barral a lo largo de este año.

El premio, uno de los más importantes de la literatura española, está dotado con 30.000 euros. El jurado, formado por Pilar Eusamio, Pere Gimferrer, Inés Martín Rodrigo, Elena Ramírez e Isaac Rosa, ha dicho de Villajos que es “una voz narrativa que recoge el sentir de una generación y lo convierte en una experiencia a la vez única y universal”.

Ambientada a principios de los años noventa, La educación física dibuja el retrato de una adolescente marcada por una relación complicada con su propio cuerpo y por el rencor hacia un mundo empeñado en convertirla en culpable por el hecho de ser mujer, y pone en evidencia los relatos sobre los que se construyen los valores de toda una generación.

Formada en Bellas Artes, ha trabajado en la industria musical, cinematográfica, artística y cultural. Es autora de la novela gráfica Face (2017) y de las novelas Ramona (2019) y La muela (2021), una historia delirante sobre la soledad y la precariedad en la sociedad actual. Ha vivido en Córdoba, Sevilla, Granada, Barcelona, Montpellier y Londres. Actualmente reside en Madrid, donde compagina la escritura con un trabajo en IT.

