El escritor lucentino Javier Gómez Molero publica su novela 'El asesino del cordón de seda'

El escritor Javier Gómez Molero publica su primera novela El asesino del cordón de seda, con la editorial franquiciadora Angels Fortune [Editions], que va a presentar el jueves 5 de mayo, a las 20:00 horas, en el Palacio Erisana, situado en la Plaza Nueva, 18 de la localidad que vio nacer a este autor: Lucena (Córdoba).

El asesino del cordón de seda es una novela ambientada en la época renacentista, en la ciudad de Roma, y por medio de un lenguaje tan preciso como exquisito, el autor sumerge al lector en un mundo de intriga, misterio, tesoros ocultos, odios, traiciones, venganzas, sobornos, enamoramientos… bajo el pontificado del papa Alejandro VI.

El escritor Javier Gómez Molero comenta que “es un orgullo presentar mi nueva novela en la tierra donde nací, rodeado de familiares, amigos y, por supuesto, de la fundadora de Angels Fortune [Editions], Isabel Montes. Espero y deseo que los lectores disfruten con esta obra tanto como yo disfruté al escribirla, y que sus páginas les lleven a una época tan maravillosa e intrigante como fue la Roma renacentista”.

A su vez, la Fundadora de la franquicia Angels Fortune [Editions], Isabel Montes, asegura que “además de unirnos la pasión por la literatura, a Javier y a mí nos une una ciudad: Lucena. Que me haya elegido como editora para publicar su nueva novela es para mí uno de los mejores regalos que me ha ofrecido esta profesión. Es una delicia leerle y una maravilla trabajar con él. El éxito lo tiene asegurado, así que solo me queda nuevamente darle las gracias por confiar en mí”.

La novela de Javier Gómez Molero ya se puede adquirir en la Librería de la propia editorial: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/el-asesino-del-cordon-de-seda_138859/, tanto en edición en papel como en eBook. Asimismo, está a la venta en las librerías de plataformas como Amazon, Google Play, Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC, Kobo, Agapea, iBooks, Todos tus libros, Barnes & Noble... Las librerías pueden realizar sus pedidos a través de la Distribuidora Arnoia: pedidos@arnoia.com

Javier Gómez Molero

Javier Gómez Molero nació en Lucena (Córdoba). Es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada. Doctor en Filología Clásica por la Universidad de Córdoba y Catedrático de Bachillerato de Latín. Asimismo, posee la especialidad de Lengua y Literatura castellana.

Es autor de Totum Revolutum (1999), Los dioses no eran tan divinos (2000), La sonrisa de los mitos (2004), Néctar, ambrosía y unas gotitas de humor (2009), La caricia de la serpiente (2017), y ahora “El asesino del cordón de seda”, con Angels Fortune [Editions].

En la actualidad es miembro del Centro Andaluz de las Letras.