'Cut-up Indeterminate Anthem': móviles-partituras tocados con distintos instrumentos en el C3A

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, presentará el día 19 de noviembre, Cut-up Indeterminate Anthem en la Caja Negra. Esta es una composición de móviles- partitura repartidos en el espacio con el fin de tocarlos con diferentes instrumentos. La performance de Libia Castro y Ólafur Ólafsson tendrá lugar a las 20,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha indicado el C3A en una nota, es una instalación performativa en la que los móviles están hechos de fragmentos pegados al azar de partituras de distintos himnos. En cada lugar que se expone, los artistas realizan una performance nueva en la que diferentes músicos del lugar interpretarán las posibles composiciones.

Como resultado, la instalación crece con nuevos móviles o partes de ellos, realizados con fragmentos de partituras de himnos añadidos teniendo en cuenta la nacionalidad del músico, si no estuviera ya presente. La instalación resultante de la performance podrá visitarse del 20 al 25 de noviembre en horario de apertura del C3A.

En palabras de los artistas, "a modo de una 'Frankestein-partitura', la instalación visualiza y reproduce composiciones sonoras y musicales de esos fragmentos de himnos re-ordenados en nuevas e incompletas partituras, deconstruidos, siempre indeterminados y en movimiento para volver a interpretarlos".

Libia Castro y Ólafur Ólafsson trabajan en colectivo desde 1997. Durante años han vivido en Berlín (Alemania) y Rotterdam (Países Bajos), ciudad en la que viven actualmente, y trabajan regularmente en Reykjavik (Islandia) y Málaga. Su trabajo es conceptual, informal, multidisciplinario, colaborativo y con un fuerte compromiso sociopolítico.

A lo largo de los años se han unido a grupos de activistas y han invitado a otros artistas, pensadores, distintos profesionales y diferentes colectivos a trabajar juntos en tándem con el arte y el activismo, creando colectivos elásticos temporales que han llamado 'DIT (Do It Together)'.

En 2021 han recibido el premio nacional de arte en Islandia por su performance/manifestación polifónica con el Magic Team, colectivo de ecologistas y artistas, por la nueva constitución que iniciaron en 2017 para el proyecto en curso 'En Busca de Magia-Propuesta de una nueva Constitución para la República Islandesa'.

Además, han representado a Islandia en la Bienal de Venecia de 2011 y han participado en otras como La Bienal de La Habana (2003), Manifesta 7 (2008), The Liverpool Biennial (2012), The Sydney Biennial (2014) y The 1st Autostrada Biennial, Prizren, Kosovo (2017).

La performance realizada en el C3A es en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab de Córdoba con Antonio Párraga, violonchelo; Francisco Rafael Díaz, canto; Juan Tendero, percusión; Julia Sáez, saxofón; Mario Ortiz, trompeta, y Martina Viana, violín.