Triplete gaditano en Córdoba con las actuaciones de 'La oveja negra', 'El joyero' y 'Los colgaos'

Finde carnavalero en el Teatro El Brillante. Los próximos días 15, 16 y 17 de marzo, las comparsas 'La oveja negra', 'El joyero' y 'Los colgaos' estarán en este teatro de la capital para ofrecer al público el repertorio que han llevado este año al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz y para recordar letras de otros años.

'La oveja negra', comparsa de Antonio Martínez Ares y ganadora del pasado certamen, será la primera en colgar el cartel de No hay entradas, ya que solo quedan disponibles ocho asientos, todos ellos destinados a personas con movilidad reducida. Esta agrupación será la primera en actuar y lo hará el viernes a las 22:00.

El sábado, también a partir de las 22:00, será el turno de la comparsa 'El joyero', de David Carapapa, que obtuvo el cuarto premio en el COAC.Tras un año de ausencia, el autor volvió al certamen gaditano con un grupo renovado dirigido por Rafa Velázquez, quien en 2021 dejó la dirección del de Martínez Ares. La agrupación vendrá, además, con su Antología 'La Cuadrilla' con la que pondrán sobre el escenario letras de comparsas y chirigotas como 'Los duendes coloraos', 'El Marqués de Cádiz, 'La Cuadrilla' o 'Napoleón, Pepe Botella'. Para ver a esta comparsa hay entradas disponibles por un precio desde 20 euros.

Y la comparsa 'Los colgaos' hará la propio el domingo, a partir de las 22:00. Con el segundo premio del concurso bajo el brazo, la comparsa de Miguel Ángel García Argüez y de Raúl Cabrera es un claro ejemplo de cómo encender pasiones y levantar la emoción en la gente que la escucha. Un conjunto de voces que, a pesar de enfrentarse a un proyecto nuevo con una trayectoria recién arrancada, viene avalado por la experiencia de haber defendido durante años la obra de Juan Carlos Aragón. En la actuación de este grupo, el público escuchará letras de comparsas como 'Los equilibristas' y 'Los prisioneros'. Las entradas para este actuación también tiene un coste de 20 euros.

