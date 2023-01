Pasión Vega se adentra en el universo de Lorca en un nuevo disco que presentará en Córdoba

Apenas un año después de su último concierto en Córdoba, la cantante Pasión Vega volverá a la capital y también al Gran Teatro para presentar su último disco, Lorca sonoro. Este álbum, grabado en directo, vio la luz a finales de 2022 y con él busca homenajear al escritor de Fuentevaqueros más allá de su poesía para poner el foco en su música.

Aunque las entradas aún no están a la venta, el Instituto Municipal de Artes Escénicas ha anunciado que la malagueña recalará en Córdoba el 24 de marzo. Para este nuevo trabajo, Vega ha contado con colaboradores de lujo como son Rozalén en Tu amor me duele el aire, Elvira Sastre en Romance de la pena negra, Carmelo Gómez en Gacela De La Muerte Oscura o Juan José Téllez en Ojos Verdes y Romance Sonámbulo. Estas grandes colaboraciones, junto con el cuidado desarrollo de las artes del disco, convierten a Lorca sonoro en una pieza transversal en todas las dimensiones culturales ya que, además de música y poesía, es un disco engendrado también desde la literatura, la interpretación o la pintura, ofreciendo al consumidor un producto complejo e integrador.

Lorca sonoro está integrado por diez temas en los que Pasión Vega resucita a Federico García Lorca en una colección de sus poemas musicados, que universales, atraviesan continentes e idiomas, como es el caso de La leyenda del tiempo, poema que Ricardo Pachón musicalizó para Camarón, provocando con él todo un auténtico revuelo en los cimientos del flamenco.

En este álbum la intérprete malagueña ha trabajado estrechamente junto al músico y productor Jacob Sureda para adentrarnos en lo profundo de nuestras raíces, a través de una sonoridad fresca y contemporánea. Un sublime trabajo en el que pasión Vega propone un viaje donde el espíritu lírico andaluz y musical se revela bajo la imagen del eterno poeta en el que la voz de la artista funciona como el perfecto hilo conductor en cada parada.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!