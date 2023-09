El humorista Juan Amodeo traerá a Córdoba su 'Avenate'

Según la Real Academia Española (RAE), la segunda aceptación del término avenate hace referencia a un arranque de locura. Pero en Andalucía, tener un avenate es mucho más que eso. Es la impulsividad en milésimas de segundos que, puede o no, responder a la locura. Las características propias del avenate han hecho que la RAE haya calificado este término dentro del andaluz. Y así también lo ha hecho el humorista Juan Amodeo, que el 25 de noviembre estará en el Palacio de Congresos de Córdoba con su espectáculo Avenate.

Además de girar con este último show, Amodeo viene de estrenar el documental Hay noches que duran toda la vida, basado en el concierto que el cantante Manuel Carrasco ofreció en el Estadio de la Cartuja de Sevilla para más de 74.000 personas en junio de 2022. El humorista ha compartido la dirección de este trabajo junto a Mario Ruiz y Julio Muñoz, Rancio Sevillano en su perfil en redes sociales.

De los avenates nacen los momentos que nunca olvidaremos y las mejores historias para contar. Así será el show que podrán ver quienes acudan al Palacio de Congresos. En él, Amodeo mezclará improvisación con el público, anécdotas reales que parecen falsas, otras inventadas que parecen reales, un texto ácido e irónico y alguna que otra sorpresa única.

Las entrada para el espectáculo tienen un precio desde 20 euros y pueden adquirirse en este enlace.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!