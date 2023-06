Ya están disponibles las invitaciones para el concierto inaugural del 42º Festival de la Guitarra

El Festival de la Guitarra de Córdoba comienza esta edición rindiendo homenaje al maestro Manolo Sanlúcar en su concierto inaugural, en el que se interpretarán dos obras del artista gaditano: Medea, concierto para orquesta y guitarra flamenca, y La canción de Andalucía.

Como intérpretes, bajo la dirección de Michael Thomas, intervendrán la Orquesta de Córdoba, Santiago Lara (guitarra), Javier Ibáñez (segunda guitarra), Perico Navarro (percusión), Rocío Luna (cante) y un coro participativo de 300 voces dirigido por Javier Sáenz-López.

El concierto tendrá lugar el próximo jueves 6 de julio en el Teatro de la Axerquía a las 22:30. La entrada es libre hasta completar aforo y las invitaciones pueden retirarse ya en la taquilla del Gran Teatro y a través de la web de entradas: https://entradas.teatrocordoba.es/espectaculo/medea-y-cancion-de-andalucia/3741

