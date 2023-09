El Crazy World se celebrará en El Arenal tras modificar el proyecto para cumplir con las medidas de seguridad

El Festival Crazy World se celebrará finalmente en El Arenal. Este fue el recinto elegido por los organizadores el pasado mes de febrero, cuando el evento fue cancelado después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo no le otorgara la licencia. Fueron varios los motivos que alegó este órgano municipal para tomar esta decisión, como su coincidencia con un partido de fútbol del Córdoba CF y el Real Madrid Castilla. Meses después de acusaciones cruzadas y de hasta una querella hacia Urbanismo que luego fue retirada, los organizadores del festival han modificado el proyecto para adaptarlo a las medidas de seguridad exigidas y ya cuentan con la licencia para desarrollar la cita.

El lugar sigue siendo el mismo que en febrero, ya que los promotores consideran que es el más óptimo para este tipo de celebraciones. Cabe recordar que las previsiones son que a este festival acudan unas 6.000 personas. Tras la cancelación del evento el pasado mes de febrero, la organización presentó una querella contra el director de Urbanismo, Salvador Fuentes, que en mayo fue retirada. Con esta decisión, los promotores del festival aseguraron que iban a poner “todo” lo que estaba en sus manos para que el evento reuniera todas las medidas de seguridad.

Durante ese tiempo, quienes iban a acudir al festival no recibieron una “respuesta inmediata” por parte de los organizadores sobre el futuro del evento. Conocedores de “esa frustración y del enfado”, los promotores han comunicado que quienes no devuelvan la entrada que ya tenían comprada y acudan a la cita del próximo 23 de septiembre tendrán una invitación personalizada para el evento que harán en Halloween.

Desde la retirada de la querella en mayo hasta finales de junio, los organizadores han mantenido reuniones con Urbanismo, Policía Local y Nacional para acordar las medidas de seguridad necesarias para este tipo de eventos.

Así, teniendo en cuenta todos los factores que pueden afectar a la movilidad y a la seguridad, desde la organización señalan que estará prohibido aparcar en las inmediaciones de El Arenal y que el parking estará ubicado en la Caseta Municipal. Además, se realizará un recorrido con balizaje especial desde la puerta del recinto hasta la entrada por debajo del puente. Junto a esto, se mejorará la iluminación en los alrededores del recinto.

Quienes aún así no puedan o no quieran acudir al evento, pueden comunicarlo mandando un mail al correo devolucionescrazywinterworld11@gmail.com, indicando el número de entrada o de pedido y el canal de venta.

El festival se repartirá en escenarios. En la zona de Mamoneos, los sonidos más comerciales y de reguetón vendrán de la mano de artistas como José de las Heras, residente de Puro Latino Festival y Weekendbeach, Robert Morr y Óscar Herrera. Se les suma el showcase de la radio oficial del festival Loca Urban FM con los dj Javi Lopez y Killian Lopez, así como la marca de música urbana, Sabotage Night, con un showcase donde actuará Seko La Cuba y Raki Dugo.

Por otro lado, en la zona de T4, los ritmos más undeground serán los protagonistas con un cabeza de cartel de talla mundial con el francés Technasia. Habitual en las cabinas de los mejores festivales como Ultra Music o ElRow, Technasia estará acompañado por el catalán Guille Plasencia , dueño de uno de los mejores sellos del mundo como es La Pera Records. En este escenario también estarán Carlos Chaparro, Álvaro Sánchez, Kassier, David Power, Pennyone, Robert Bueno, Lolo Carrillo, Delarbol, Joseca y Nick.

