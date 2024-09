Almuzara publica en español un alabado ensayo sobre el impacto sociocultural de los culos

Las librerías españolas ya ofrecen la traducción al castellano de Culos. Una historia trasera, de la escritora Heather Radke, publicado por la editorial cordobesa Almuzara, que sigue su línea de traer al mercado español libros con impacto crítico y social en Estados Unidos.

¿Es culos un ensayo sobre los diferentes tipos de culos? Nada más lejos de la realidad. Ni los clasifica la autora ni los agrupa por profesiones, ni existe en estas páginas una sistematización de esta parte del cuerpo femenino. Avalado por la crítica de EE.UU., para The New York Times, se trata de una “obra de historia cultural cuidadosamente investigada que explora cómo una parte del cuerpo ha influido en la experiencia femenina (y humana) durante siglos, y lo que esa obsesión revela sobre nuestras vidas actuales”, mientras que Esquire lo cataloga como el mejor libro de no ficción de 2022 y The Washington Post lo define como “un ensayo con sustancia, entretenido e inteligente gracias al buen hacer y la curiosidad” de la autora .

El enfoque que Heather Radke ofrece en este complejo ensayo es básicamente histórico y cronológico, aunque arranca con sus fundamentos científicos: “¿Qué es exactamente un culo desde el punto de vista anatómico y fisiológico? Aunque los culos han existido desde siempre, el punto de partida histórico de mi marco es la historia de Sarah Baartman, llamada en su día la Venus hotentote, cuya cruel y escabrosa exhibición en vida y muerte es fundacional para las percepciones del culo en los dos últimos siglos.

A partir de ahí, explora una serie de temas que se extienden a lo largo de los siglos XX y XXI, asomándose a las historias de la moda, la raza, la ciencia, el fitness y la cultura popular, declara para que nadie se sienta engañado.

Y así leemos que el ensayo parte del escabroso, terrible y humillante caso de esta mujer perteneciente a la tribu surafricana khoe, nacida a finales del siglo XVIII y exhibida como una atracción de feria en vida y después de su muerte, y se prolonga hasta las hermanas Kardashian, con el trasero mundialmente famoso de Kim a la cabeza o el no menos fotografiado de JLo, sin olvidar el tema del rapero Sir Mix-a-Lot Baby Got Back o el polémico twerking que protagonizó Miley Cyrus en 2019.

El racismo, la violencia de género, el peso de la raza, la erotización de la forma femenina. Esta vibrante historia cultural combina la erudición y la cultura pop para llegar a una taxonomía integral del trasero femenino. Radke no deja piedra sin remover. Sus fuentes van desde la erudición antropológica hasta los espectáculos eróticos y provocadores de Josephine Baker como La revue nègre, o el popular e incómodo polisón (relacionado también, documento mediante que cita la autora, con Sarah Baartman).

El resultado de este ensayo no es sino una ágil mezcla de ciencia y cultura pop, de arte e historia, en la que también hay lugar para los juegos y la escatología, como es el caso de los salones de pedos del siglo XIX, un espacio dedicado íntegramente a la experimentación. O el interesante capítulo, quizá por desconocido en estas latitudes y absolutamente bizarro, dedicado la carrera Man Against Horse en Arizona, que la autora describe con minuciosidad, donde cada año al menos un hombre (y esta es una de las casi únicas referencias masculinas que hay en el libro) vence a un caballo en una carrera a pie gracias a la resistencia que le proporciona una parte de su anatomía: sus nalgas.

Máster en Bellas Artes por la Universidad de Columbia, donde es consejera, Heather Radke imparte clases de escritura creativa y ha fundado la Incarcerated Writer’s Initiative, es redactora colaboradora y reportera de Radiolab, el podcast neoyorquino ganador del prestigioso premio Peabody.