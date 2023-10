Y los agraciados en disfrutar del preestreno de 'La contadora de películas' son...

Buenos días, cordopolitas. Los diez afortunados que disfrutarán del preestreno de 'La contadora de películas' el próximo jueves 26 de octubre en los cines MK2 Cinesur El Tablero son: Pedro Jesus Alvarez Soler, Mercedes Valverde González, Mari Carmen Casado Mármol, Miriam Laguna, Manuel Belloso Villanueva, Eugenia Luque, Margarita Lara Ortiz, Manuel Ortas Castilla, Rafaela Legrán Ortiz y Luz Marina Troyano Escribano. Gracias a todos por participar y enhorabuena a los agraciados.

