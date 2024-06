Los padres de la cordobesa asesinada en El Rubio piden prisión permanente revisable para el novio de su hija

La acusación particular de Elia, la joven cordobesa asesinada en febrero de 2023 en la localidad sevillana de El Rubio, ha pedido prisión permanente revisable para el único procesado en la causa, el novio de la chica, Germán C. V.

Según ha podido conocer este periódico, el abogado de los padres de la joven considera que la prisión permanente revisable debe aplicarse al asesinato de la menor. Por su parte, la Fiscalía, tal y como adelantó Cordópolis, solicita 25 años de cárcel por el asesinato y 17 años por otros delitos.

La relación de Germán y Elia comenzó en el verano de 2022. Según los escritos de acusación tanto del Ministerio Público como de los padres de la víctima, la relación sentimental estuvo basada en los malos tratos, las amenazas y las vejaciones. Cuando la joven fue asesinada se encontraba embarazada, por lo que la Fiscalía sostiene la tesis de que fue esto lo que motivó una discusión entre ambos que acabó con el asesinato de Elia mediante un disparo de escopeta.

En numerosas ocasiones, según el escrito de la acusación particular, el procesado profería insultos a la joven, diciéndole “gilipollas” o que era “un estorbo”. Tanto el 24 de febrero como la madrugada del 25, un día antes del asesinato, Germán la amenazó con “liarse a tiros con todos”, con “pegarle un tiro a ella en la cabeza, y otro al perro”, y con que iba a “volar los sesos” al can, mismas expresiones que recoge el escrito de calificación de la Fiscalía.

Como consecuencia de todas las vejaciones que sufrió durante la relación, Elia le dijo en varias ocasiones que no era “justo cómo la trataba”, que no se podía “ni peinar de los golpes que le daba, que esto no ha sido una vez, sino más veces”. La menor le llegó a decir al acusado que le dolía “todo el cuerpo” de las agresiones físicas que sufría. Durante la madrugada del 26 al 27 de febrero, y según el escrito de ambas acusaciones, Germán acabó con la vida de la joven de un disparo en la cabeza, “a cañón tocante”.

Además de la pena de prisión permanente revisable por el asesinato de la joven, la acusación particular solicita otros 20 años de cárcel por los siguientes delitos: ocho por el delito de aborto, tres por el delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género, uno por el delito de lesiones en este mismo ámbito, cinco por amenazas graves y tres por el delito de tenencia ilícita de armas.