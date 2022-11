La Fiscalía investiga a empresas en las que se ha disparado la siniestralidad

La Fiscalía Provincial de Córdoba mantiene abierta una investigación contra empresas en las que se ha detectado una alta siniestralidad laboral, tal y como ha informado el secretario de Salud Laboral de CCOO en Córdoba, Jaime Sarmiento. Según ha podido saber este periódico, una de esas compañías está ubicada en el término municipal de La Carlota y en la misma, según la información disponible, ha habido al menos dos fallecimientos presuntamente por accidente laboral.

“Hasta ahora las empresas se están yendo de rositas y eso es algo que no puede ocurrir”, aseguró esta semana el propio Sarmiento, durante una concentración sindical contra los accidentes laborales. La protesta se produjo tras la muerte de un funcionario de prisiones en la cárcel de Córdoba al sufrir un infarto justo el día en el que se jubilaba. Los sindicatos achacan estas muertes con el estrés en el trabajo.

“La Fiscalía tiene que ser contundente. Si no esto es un cachondeo. Demandamos mayor personal técnico a las administraciones”, ha reclamado el propio Sarmiento, al tiempo que ha lamentado que “si cogemos el historial de algunas empresas” se observa como se repiten casos de accidentes laborales con resultado de muerte. “La Fiscalía está investigando”, sostuvo, al tiempo que esperó que se pueda resolver el asunto judicialmente pronto porque “esto no puede ser”.

Según los sindicatos CCOO y UGT, Córdoba es la provincia que mayor índice de siniestralidad –accidentes cada 100.000 trabajadores y trabajadoras- tiene de toda Andalucía y la segunda en personas trabajadoras fallecidas en lo que va de año, con 15 fallecimientos hasta el momento.

