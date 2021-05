El fiscal jefe defiende que la ampliación de juzgados tenga "reflejo" en la Fiscalía con más plazas

El fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, defiende que la ampliación que se lleve a cabo en el número de juzgados tenga "reflejo" en la Fiscalía Provincial, puesto que "trabaja en todos los órdenes jurisdiccionales y cada vez más", de manera que "esa ampliación de órganos jurisdiccionales tiene que tener un reflejo también en el funcionamiento del Ministerio Público y una ampliación de plazas, tanto de fiscales, como de funcionarios de la oficina fiscal".

Así lo expone el fiscal jefe en una entrevista con Europa Press, en la que detalla que en los juzgados de lo Social y en Primera Instancia es "donde hay una mayor carga de trabajo que se nota en la Fiscalía", a lo que añade que "se está notando mucho el incremento de demandas en las que el Ministerio Público tiene que intervenir en el ámbito Social y en el Civil en general".

En este sentido, señala que "en los órdenes jurisdiccionales en los que la intervención del fiscal no es tan conocida, pero sí es muy importante, se está incrementando mucho". Y es que, "aunque la mayor parte de nuestro trabajo está en la jurisdicción penal, en el resto de las jurisdicciones cada día tenemos una mayor participación e intervención", asevera.

De este modo, aboga por "dedicar también una especial atención a esos órganos jurisdiccionales, fundamentalmente el Civil y Social, así como el Contencioso-Administrativo".

Mientras, precisa que "el problema de falta de medios en la administración de justicia no es una cuestión de hoy, ni de ayer, sino que viene ya desde hace muchos años", de manera que valora "todo lo que sea que se aporten medios por parte de las administraciones", tanto desde la Junta, como el Gobierno, que "tienen que trabajar de forma conjunta", aconseja.

Además, aclara que "esto es un tema que no viene de la época de la pandemia, sino que viene de antes, y la pandemia lo que ha hecho es acentuar en determinados órdenes jurisdiccionales un problema que ya venía de antes, que es la escasez de medios".

Por lo tanto, subraya que "no se trata de que haya planes de refuerzo", sino que, a su juicio, "tiene que haber medios que de una forma definitiva mejoren el servicio de la Administración de Justicia con carácter general y en particular, evidentemente, de la Fiscalía".

Contar con medios "definitivos"

En relación con la pandemia del Covid-19, el fiscal jefe recuerda que en los meses de confinamiento en 2020 "siguieron hacia adelante todos los servicios esenciales", pero "en el resto estuvo todo un poco parado", de forma que "ese parón se notó y se está tratando de actualizarlo lo más rápido posible".

Al hilo, Sobrón indica que "en algunos órganos jurisdiccionales está habiendo refuerzo de funcionarios por parte de la Junta de Andalucía", así como en la Fiscalía, con "un plan de refuerzos, en el que se está ahora, y dura hasta el mes de junio", aunque él apoya contar con medios "definitivos".

No en vano, expresa que "la plantilla de la Fiscalía de Córdoba desde el año 2014 sólo se ha ampliado en una persona, que además estaba de refuerzo en su momento".

Frente a ello, "si se quiere potenciar las secciones especializadas y que cada día los fiscales se pueden dedicar más a la materia concreta con el trabajo que ahora mismo hay, no con lo que se anuncia de futuro, que eso ya es otra historia completamente diferente", considera que "es necesaria una ampliación de plantilla en toda la carrera fiscal y lógicamente, en Córdoba también".

Al respecto, aboga por hacer "un estudio claro y pormenorizado" para solicitar las plazas que hacen falta con "un número racional" en base a las que permita la Fiscalía General.

En este caso, aboga por "reforzar toda la materia civil, de protección a personas y de delitos económicos", así como "la sección territorial de Lucena, que sólo cuenta con cuatro fiscales". Así, defiende "justificar el por qué" de "la ampliación de plantilla en cada sitio".

Ampliación de funcionarios

Y sobre los funcionarios ante la próxima creación de la Oficina Fiscal, comenta que "se va a crear una nueva Relación de Puestos de Trabajo, donde se van a establecer una serie de puestos específicos", de modo que "se va a ampliar" el número de funcionarios.

No obstante, cree que "para hablar de una verdadera situación óptima, habría que contar, por lo menos, con un funcionario de cuerpo de tramitación por cada fiscal", dado que "de esa ratio se está muy lejos todavía", advierte, para subrayar que "ese debe ser el objetivo con el trabajo que ahora mismo se tiene, no con lo que en el futuro se pueda plantear".

En cualquier caso, declara que esta Fiscalía, "tanto por las inspecciones internas, como por los conocimientos públicos, tiene un funcionamiento adecuado y óptimo" y se trata de "mejorar esa situación, porque siempre hay cosas que mejorar", aunque "siempre sabiendo los medios de los que se dispone", puntualiza.

A tal efecto, defiende que con los fiscales y funcionarios con los que cuenta "se saque el máximo partido a los recursos que hay, sabiendo evidentemente que los recursos son limitados", de manera que "muchas veces no se puede llegar a todo lo que nos gustaría", admite.

2020, "un año muy especial"

En cuanto a los datos sobre la memoria anual de la Fiscalía referida a 2020, el fiscal jefe expresa que, pendientes de que se hagan públicos en la apertura del año judicial en septiembre, ha sido un año "muy especial" debido a la pandemia del Covid-19 con "las desgraciadas circunstancias", de manera que "desde el punto de vista estadístico no es un año que pueda servir como referencia".

Según afirma, no van a ser datos "significativos" en cuanto a la criminalidad, porque teniendo en cuenta los datos de Policía Nacional y Guardia Civil, "no son muy diferentes", pese a que "en la Fiscalía entran algunos tipos de denuncias e investigaciones que no lleva la Benemérita o Policía Nacional, y a su vez ellos reciben una serie de denuncias que no llegan al Ministerio Público hasta que el autor no es conocido".

Ante ello, remarca que "en líneas generales en tema de delincuencia son datos que pueden decirse que van en la misma línea y que en ningún caso se pueden entender que pueden servir como referencia", puesto que "2020 ha sido un año muy especial", según abunda Sobrón.