Siete detenidos por 15 robos en naves industriales de Córdoba, Málaga y Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en la provincia de Málaga, a siete personas como presuntas responsables de la comisión de 15 robos con fuerza en naves industriales ubicadas en Andalucía, uno de ellos en Córdoba. Según las indagaciones, los sospechosos accedían a los inmuebles mediante la fractura de los tejados, un modus operandi conocido en el argot policial como rififí, y, a continuación, descendían hasta las oficinas, con ayuda de una cuerda, en busca del dinero.

Los investigadores han esclarecido robos en las localidades malagueñas de Ronda (1), Vélez-Málaga (1) y Málaga capital (6), en los municipios sevillanos de La Roda de Andalucía (1), Alcalá de Guadaíra (2) y Dos Hermanas (3), y en Córdoba capital (1). Asimismo, se han practicado cinco registros en las localidades malagueñas de Fuengirola y Marbella, interviniéndose numerosas herramientas para consumar los asaltos, equipos de transmisiones, dinero en efectivo y documentación de interés para la investigación, entre otros efectos. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para cinco de los arrestados.

Los casos denunciados reunían siempre un mismo patrón, al darse todos en horario nocturno, en fines de semana, mediante el forzamiento de tejados y el sabotaje de los sistemas de alarma -mediante uso de inhibidores-. Todo ello hizo sospechar a los agentes que pudieran tratarse de los mismos autores.

En el procedimiento del rififí, los asaltantes accedían a los tejados por medio de escaleras o bien se valían de elementos de la vía pública, como farolas o aparatos de aire acondicionado instalados en las fachadas, para trepar a las alturas. Una vez arriba, realizaban un hueco en la cubierta lo suficientemente amplio como para introducirse por el mismo. En última instancia, descendían hasta las oficinas descolgándose con una cuerda.

Continuando con las pesquisas, y con la colaboración de la Policía Científica, los agentes hallaron vestigios, en una inspección ocular en una de las naves, que les llevaron a identificar a uno de los principales investigados, un varón de origen serbio, de 50 años, asentado en la costa malagueña y relacionado con otros grupos dedicados al tráfico de estupefacientes.

La operación Aligator-Invisible, llevada a cabo por el Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga y el Grupo II de Estupefacientes -UDYCO Costa del Sol-, permitió ir desgranando toda una organización criminal, cuyos miembros habían alcanzado una alta especialización en la técnica utilizada y tenían establecido un claro reparto de funciones.

Entre otras de las características de esta trama se hallaba el uso de equipos encriptados de transmisiones, rehusando de la telefonía tradicional al objeto de evitar la interceptación de las comunicaciones.

Así, los investigadores fueron estrechando el cerco sobre los sospechosos y localizaron dos vehículos que utilizaban en los asaltos.

En la fase de explotación de la operación, los investigadores detuvieron en la provincia de Málaga a siete personas por su presunta responsabilidad en 15 delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. En el dispositivo, con más de medio centenar de agentes participantes, se practicaron cuatro registros en Fuengirola y uno en Marbella, interviniéndose numerosos útiles para perpetrar los robos, varios equipos de transmisiones, dinero en efectivo y documentación de interés para la investigación, entre otros efectos.

