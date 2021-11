El incendio con un fallecido en una nave en Puente Genil se inició por un fuego para calentarse

El incendio que ha provocado la muerte de un varón en un edificio abandonado en la localidad cordobesa de Puente Genil en la madrugada de este miércoles se ha iniciado, según las primeras hipótesis, tras un fuego para calentarse el citado varón y otro con el que compartía el inmueble abandonado, que no tenía tejado.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, que han detallado que "el edificio estaba en ruina, precintado y pendiente de un lanzamiento judicial por una ocupación ilegal" y en él se encontraban los dos hombres, de nacionalidad argelina y trabajadores del campo.

Al respecto, desde la Guardia Civil se ha abierto la investigación para esclarecer las causas de este siniestro, pendientes de los resultados de la autopsia al varón, según destacan fuentes de la investigación, al tiempo que el otro hombre fue atendido por una ambulancia.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el fuego se ha producido sobre las 2,00 horas en una nave abandonada de tres plantas que era utilizada como vivienda por dos personas en la calle Cuesta del Molino.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Puente Genil, Policía Local, Guardia Civil y los recursos sanitarios de la Junta, que han certificado la muerte de un hombre en el lugar del siniestro. La nave ha quedado completamente calcinada en sus tres plantas.

Desde el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación han detallado que los bomberos del Parque Comarcal de Puente Genil acudieron al incendio en la nave que "en un principio estaba deshabitada, pero en la que supuestamente había indigentes".

En este sentido, se movilizaron seis bomberos y tres vehículos que han estado trabajando hasta las 6,30 horas. Cuando se ha dado por extinguido el incendio han visto que había un fallecido en el interior, haciéndose cargo la Policía Judicial.

