Herido un hombre tras caer al río por el puente de Miraflores

Un hombre de 39 años ha resultado herido leve y ha sido evacuado al Hospital Reina Sofía en la tarde de este sábado tras caer al río desde el puente de Miraflores en el Paseo de la Ribera de Córdoba.

Fuentes presenciales señalaban a este periódico que la caída había sido accidental y que un acompañante, otro chaval, se ha lanzado detrás suya. El Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha confirmado que la caída al río, de unos 15 metros y que ha tenido lugar sobre las 19:30, ha tenido lugar después de que uno de ellos se escurriera al intentar sentarse en el puente.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba así como Policía Nacional, Policía Local y sanitarios. Los bomberos han procedido al rescate de ambos, que según algunas fuentes presentes en la zona, celebraban una despedida de soltero.

Los dos jóvenes han sido evacuados al hospital aunque ninguno presentaba heridas de gravedad.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!