Hallan a un anciano herido tras perderse con su vehículo en La Carlota

Un hombre de 82 años de edad natural de Lucena ha sido hallado herido este sábado tras denunciarse su desaparición el pasado viernes a última hora mientras circulaba con su vehículo por un carril de la localidad cordobesa de La Carlota, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.

Un dispositivo de búsqueda, compuesto por efectivos de Policía Local y Guardia Civil, ha buscado durante toda la madrugada al afectado, tras denunciar sus familiares su desaparición el viernes por la noche, cuando salió a una cita médica con su propio coche al mediodía.

El hombre ha pasado la noche sin localizar, hasta que el dispositivo lo ha encontrado esta mañana en la zona de los depósitos de agua de La Carlota, en un carril entre la carretera de Montealto y La Guijarrosa. El propio afectado llamó al 112 a las 5:00 de la madrugada para alertar que necesitaba ayuda, pues se le había estropeado el coche en un camino de tierra y piedras y, además, estaba herido al caerse tras bajarse del vehículo.

Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud lo han atendido inicialmente en el centro de salud de La Carlota y, posteriormente, ha sido evacuado al hospital Reina Sofía de Córdoba.

