Más detenidos pero menos delitos en el campo a las puertas de la campaña de la aceituna

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el coronel Juan Carretero, han presentado este jueves el dispositivo de seguridad con el que cuenta la provincia de cara al desarrollo de la campaña agrícola 2021/2022. El dispositivo ha sido presentado durante el transcurso de una reunión con los representantes de las asociaciones agrarias, la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, la Inspección de Trabajo, y representantes de almazaras y cooperativas en las provincias.

Valenzuela ha hecho balance de la situación actual en el campo, donde los delitos se han reducido en un 22% con respecto a 2019 pero donde también están aumentado los detenidos y el esclarecimiento de robos.

En el encuentro mantenido también se ha analizado el balance de la campaña agrícola anterior durante la cual se llevaron a cabo más de 230 inspecciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, y más de 4.200 identificaciones de vehículos y personas. La tasa de esclarecimiento de este tipo de hechos delictivos se ha situado en torno a un 12,5% en lo que va de año.

La incidencia de la crisis sanitaria por la Covid 19 también se ha dejado notar en el análisis estadístico presentado por la Guardia Civil. De este modo, las infracciones penales conocidas en lo que va de año, se han incrementado casi un 10% respecto a 2020, dato que se explica por la prácticamente nula actividad delictiva durante los meses más duros del confinamiento. Sin embargo, los resultados presentados por la Guardia Civil siguen siendo positivos, pues confirman la tendencia a la baja de esta tipología delictiva de los últimos años. De hecho, las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas en lo que va de 2021, son casi un 22% inferiores a las registradas en 2019.

En lo que va de año, se ha detenido/investigado a 60 personas por 49 en el mismo periodo del año anterior, se han mantenido 60 reuniones con personal agrario y se han realizado más de 3.260 Puntos de Identificación de Personas y Vehículos.

El número de detenidos e imputados en la campaña de aceituna se incrementó en un 133 % respecto al año anterior pasando de 36 a 84. Los hechos denunciados aumentaron pasando de 30 a 51. En cuanto a fruto sustraído se han recuperado más de 30.300 kilogramos, lo que supone un incremento del 340 % respecto a la campaña anterior.

Durante la pasada campaña se ha incidido en el control de las almazaras y puntos de venta de aceitunas que han dificultado que los autores de estos hechos puedan vender con facilidad el fruto sustraído, asimismo, se han intensificado los contactos con las asociaciones agrarias y colectivos agrícolas para concienciar a los agricultores de la necesidad de denunciar las sustracciones.

Durante el encuentro se han analizado las medidas adoptadas por la Guardia Civil para hacer frente a este tipo de hechos delictivos que, aunque en ocasiones son de pequeña cuantía, pueden suponer graves consecuencias para los propietarios por la falta de funcionamiento de las explotaciones agrícolas o ganaderas.

A esta finalidad contribuirá personal de Seguridad Ciudadana de las unidades distribuidas en toda la provincia, y además se contará con especialistas en Protección de la Naturaleza del SEPRONA, personal a caballo de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, Unidad de Helicópteros y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. De las labores de investigación se encargará la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y los Equipos ROCA.

El objetivo esencial de este operativo es mejorar los niveles de seguridad y para ello, se continúa intensificando la presencia de patrullas para la vigilancia en caseríos, granjas, explotaciones agropecuarias, zonas de cultivo, e instalaciones y depósitos de agua. Además se están estableciendo operativos preventivos en las franjas horarias de mayor incidencia de este tipo de delincuencia y se están intensificando los puntos de verificación de personas y vehículos, así como de establecimientos de compraventa de material usado.

El dispositivo establecido se ha visto reforzado en los últimos años con los Equipos ROCA (Equipos de lucha contra el Robo en el Campo), diseñados para combatir específicamente esta actividad delictiva, con los que se ha incrementado la seguridad de estas explotaciones mediante una vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados. En total, en la provincia de Córdoba, trabajan cinco (5) equipos dedicados en exclusividad a estos cometidos.

Refuerzo en las labores de investigación

Se han reforzado las labores de investigación, para lo que se ha potenciado la labor de obtención de información y la elaboración de planes de inteligencia específica sobre estos delitos por parte de las Unidades de Policía Judicial, al tiempo que se ha fomentado la participación en las labores de investigación de las unidades territoriales de la Guardia Civil.

Ha resultado fundamental la cooperación y el trabajo conjunto con el sector agrícola y ganadero, y se continúa manteniendo un contacto permanente con las organizaciones agrarias, y con los guardas rurales.

En lo que va de año, se ha efectuado más de 5.900 servicios en areas críticas y puntos clave para evitar la comisión de este tipo de infracciones penales.

En la actualidad en la provincia se encuentran desplegados un total de cinco Equipos ROCA, los cuales tras el excelente resultado obtenido y la eficacia en su labor, se mantienen operativos en la campaña que se inicia. Por otro lado, se ha insistido también en la necesidad de denunciar de forma electrónica a través de la propia página web de la Guardia Civil y en la conveniencia de utilizar canales alternativos de comunicación como la app ALERTCOPS para poder enviar de forma inmediata la ubicación, imágenes o videos, a la Central Operativa de Servicios (COS 062) de la Guardia Civil.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba ha destacado “el buen trabajo de los efectivos de la Guardia Civil por preservar la seguridad en las explotaciones agrarias y ganaderas”, a la vez que ha agradecido a las organizaciones agrarias su excelente disposición y colaboración para conseguir que las infracciones penales se mantengan en niveles similares a la campaña anterior. Si bien se ha detectado un ligero aumento en lo que llevamos de año respecto al anterior, se explica por la escasa actividad delictiva durante los meses del confinamiento, que hace que al comparar datos, estos supongan un ligero incremento que, sin embargo, no rompe la tendencia a la baja de la criminalidad en los campos cordobeses durante los últimos años.

La subdelegada también ha valorado “el compromiso del Gobierno con el ámbito rural, del cual está atento a sus demandas y adopta las medidas necesarias para solventarlas”. De hecho ha valorado positivamente la iniciativa de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba de organizar, en fechas próximas, una jornada formativa a la que se invitará a los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegida de la provincia, para profundizar en la labor de la Guardia Civil en defensa de la propiedad industrial y para poner en valor el papel de estas DOP,s en la generación de riqueza en su territorio.

Por su parte, el jefe de la Comandancia de Córdoba, el coronel Juan Carretero ha señalado que “la finalidad de este operativo es mejorar los niveles de seguridad en el ámbito rural”. Para lograrlo, el trabajo de la Guardia Civil se centrará en el “aumento de la eficacia de la lucha contra este tipo de delincuencia, el impulso de la presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales y seguir consolidando el nivel de colaboración y participación alcanzado con todos los actores implicados en la campaña agrícola”.

Además de las acciones preventivas se realizará una intensificación de la inspección en fincas y en primeros escalones de comercialización de la aceituna, así como en establecimientos de compra.

